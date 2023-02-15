بضمانات مالية وبطاقة قومية.. جزار يثير غضب المصريين والشرطة توقفه بسبب بيعه اللحم بالتقسيط

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والجدل بعد أن ظهر أحد المواطنين فيه وهو "يبشر" أهالي دمياط بأن اللحمة أصبحت متاحة لهم بعد أن قرر أحد أصحاب محلات الجزارة بيع اللحمة لهم بالتقسيط.

المواطن -الذي استفز المصريين بداية بالعنوان الذي اختاره لمقطع الفيديو وهو "بشرى عظيمة لأهالي دمياط الكرام"- استهل كلامه قائلا "وحشتوني"، ليعلن بعد ذلك أن الحاج شريف الزلاط صاحب أحد محلات الجزارة في دمياط قرر بيع اللحمة لهم بالتقسيط، لكن ضمن شروط.

وحسب الفيديو، فإن شروط الزلاط لحصول أهالي دمياط على اللحمة بالتقسيط يمكن حصرها بدفع مقدم قيمته 50 جنيها، والتوقيع على إيصال أمانة، وإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، ودفع قسط أسبوعي بمقدار 20 جنيها.

وإمعانا في استفزاز المتابعين أعلن المواطن (صاحب الفيديو) عن هدية لكل من يشتري لحمة بالتقسيط من محل جزارة الزلاط، وهي عبارة عن قطعة "عظم" تصلح لعمل الشوربة، مؤكدا أن أسعار اللحمة بالتقسيط لن تزيد على أسعارها بالبيع النقدي.

ورصدت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "شبكات" (2023/2/15) تعليقات المصريين الغاضبة على مقطع الفيديو، أحد التعليقات لعلي أسامة -الذي يتندر على ما وصل إليه حال المصريين- يقول "هو الحال وصل بينا لهدرجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يا عم، الله الغني، فيه مثل عندنا في الصعيد بيقول: صبرك على نفسك ولا صبر الجزار عليك".

أما عصام النوالي فيرى أن الحال في مصر متجه للأسوأ، فكتب "طبعا ده بيهجص، لكن للأسف أن الحال ربما يصل إلى ما هو أسوأ من هذا، وربنا يسترها".

بدوره، يتهكم محمد فتحي على علاقة المواطن المصري بالجزار الذي يبيع له اللحوم، قائلا "هو دا بجد ولا حد بيهرج، أصلا بصراحة أسلوبه خطير، وداخل يقول وحشتوني، حسسني بدفء العلاقة بين الجزار والمواطن".

وعقب انتشار الفيديو أعلنت الداخلية المصرية القبض على صاحب الفيديو قائلة إنه تم ضبط أحد الأشخاص في دمياط لادعائه خلال مقطع فيديو بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

ويعبر حاتم عن فرحته بسبب تقديمه للمحاكمة فيقول "تم تقديمه للمحاكمة، وأنا سعيد جدا بذلك، كفانا تفاهة وسخفا".

أما إبراهيم فيعلل ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب الأعلاف، فيقول "مفيش لحوم تكفي الطلب عليها، وده بسبب أن ارتفاع خامات الأعلاف في الأشهر الخمسة السابقة أدى إلى أن كثيرا من المربين خرجوا من دائرة التربية لعدم القدرة على توفير الأعلاف".

في المقابل، هناك من اشتكى من ارتفاع أسعار اللحوم حتى أن الجزارين أنفسهم طالبوا بإغلاق محلات البيع بسبب الارتفاع اليومي لأسعار اللحوم وتوقف عمليات البيع والشراء.

بدوره، فسر رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني ارتفاع أسعار اللحوم باحتكار التجار والمزارع الكبيرة، والمستوردون يمتنعون عن بيع اللحوم وذبح المواشي انتظارا لشهر رمضان، لتحقيق أرباح كبيرة والبيع بسعر مرتفع.

يذكر أن معهد أبحاث الغذاء العالمي أجرى دراسة أفادت بأن 85% من الأسر المصرية خفضت استهلاكها للحوم لارتفاع أسعارها، وبحسب النشرة اليومية لشعبة الجزارين، فإن لحم الضأن وصل سعره اليوم إلى 240 جنيها للكيلو وحسب القطعة، أي نوع اللحمة، أي ما يقارب 8 دولارات، وهذا يعني أنه ارتفع 1.5 دولار عن ديسمبر/كانون الأول الماضي.