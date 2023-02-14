واجهت خطر الموت لإنقاذ الأطفال من الزلزال.. ما قصة الممرضة التركية التي أثارت إعجاب العرب؟

تتعاظم مأساة الزلزال الذي ضرب كهرمان مرعش، بينما تحاول فرق الإنقاذ جاهدة إخراج العالقين تحت الأنقاض. وفي هذه الأثناء، برزت قصص إنسانية أبانت عن مدى الشجاعة التي تحلى بها ناجون لإنقاذ آخرين.

ورغم أن غريزة البقاء تفرض على الإنسان أن يسعى لحماية نفسه وتجنب الأذى، فإن الممرضة التركية شيماء ألاكوش تصرفت بكل شجاعة وقوة لحظة وقوع الزلزال في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، إذ كان تركيزها الأكبر على إنقاذ من تبقى من الأطفال داخل المستشفى، عقب انتهاء الهزة الأولى من الزلزال وفي أثناء الهزات الارتدادية.

وفي هذا الصدد، تابع برنامج "شبكات" (2023/2/14) احتفاء المغردين العرب والأتراك بالتصرف الشجاع للممرضة، إذ رأى حساب باسم البروفيسور أن التضحية سمة أساسية لدى أصحاب المهن الطبية، فكتب: "فكرة إنك في عملك تضحي بنفسك عشان إحساسك بالواجب حاجة تتكرر كتير في مهنة الطب تحديدا، ولو انتفى هذا الإحساس بالواجب، حياة المريض قد تتعرض للخطر بدون أي حد يقدر يدافع عنه، لأنه في أضعف حالاته".

أما شُكران، فقد وصف موقف الممرضة بأنه من تجليات الرحمة والإنسانية، وقال "وقت يكون الإنسان بحد ذاته بخطر وينسى نفسه ليحمي الغير هي الإنسانية، هي الرحمة".

بدورها، شكرت الناشطة ترفة الممرضة على حسن تصرفها، وقالت: "هذا هو حس المسؤولية، دايما أعيد الأطفال وكبار السن لا يشرف عليهم إلا شخص سلوكه وأخلاقه سليمة.. شكرا لهذي البطلة".

كما مدح المغرد يوسف تصرف الممرضة، قائلا: "في بعض المواقف، يرخص العمر عند الشجعان، وهذه الممرضة تصرفت بكل شجاعة، وكان عمرها آخر ما تفكر فيه. تحية لكل الشجعان الذين تظهرهم الأزمات".

لكن المغرد خالد قلل من أهمية تصرف الممرضة، ورأى أنه تصرف عادي يفرضه الواجب المهني، وقال: "هل يمدح الشخص في أداء عمله الذي يؤجر عليه، غريب المجتمع الذي يمدح موظفا أدى مهامه وعمله".

يشار إلى أنه لم تكن شيماء هي الوحيدة التي قامت بدور بطولي خلال الزلزال؛ فبدورها أسرعت دولت نظام، وهي ممرضة أخرى في غازي عنتاب أيضا، نحو غرفة الحضانات بالمستشفى لحماية الرضع وإنقاذهم.