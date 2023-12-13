خبير عسكري: أنفاق غزة بنيت على أسس هندسية وهذا ما أتوقعه بشأن إغراقها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن شبكة أنفاق قطاع غزة بنيت على أسس هندسية وبتصميم معقد، في تعليقه على بدء جيش الاحتلال إغراقها وفق صحيفة أميركية.

واستدل الدويري -خلال تحليله العسكري لقناة الجزيرة- بتصريحات سابقة لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول أنفاق غزة، قالوا إنها تزيد عن 500 كيلومتر، مؤكدا أنها شبكة عنكبوتية، ولدى من صممها خرائط تكشف مساراتها.

وأشار إلى أن من أشرف على إنشاء شبكة أنفاق غزة أخذ كافة الاعتبارات والاحتياطات، ومن ضمنها إقدام الاحتلال على إغراقها بالمياه، لافتا إلى أنها ليست انسيابية ولا تطبق فيها نظرية الأواني المستطرقة، وهي على أعماق مختلفة وبعضها يتكون من أكثر من طابق.

"ليست متصلة"

ورجح أن الجزئية المتصلة من الأنفاق قرب شارع الرشيد (البحر) لها نهايات قريبة، كما أن شبكة الأنفاق ليست كلها متصلة أو مفتوحة باتجاه البقية، متوقعا أن ينجح جيش الاحتلال في إغراق جزئية معينة فقط.

وكشف أن الاحتلال كان قد أنشأ كتيبة هندسية للتعامل مع الأنفاق في منطقة داخل النقب، وحاول التدرب على مواجهتها باستخدام الكلاب والروبوتات والإغراق والعوامل الكيميائية مثل الغازات السامة، لكنه فشل في تحييد خطرها في معارك قطاع غزة.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة، وسط توقعات بأن تستمر عملية غمر الأنفاق في القطاع أسابيع.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قد وصف قبل أيام أنفاق حماس بأنها فريدة من نوعها، في حين نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول آخر قوله إن تدمير أنفاق غزة أشبه بالخيال العلمي.