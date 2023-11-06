القوات الأردنية تنفذ إنزالا جويا في قطاع غزة.. ما القصة؟

تراوحت تعليقات نشطاء منصات التواصل الاجتماعي على طريقة الأردن في إيصال المساعدات لقطاع غزة، بين من اعتبرها بمثابة تحد للاحتلال الإسرائيلي، وبين من رأى أن فلسطينيي القطاع بحاجة لأكثر من مساعدات في ظل الإبادة التي يتعرض لها الأطفال في القطاع.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أعلن في وقت سابق "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وبثت وكالة الأنباء الأردنية فيديوهات لعملية الإنزال الجوي، حيث شُحنت 3 صناديق بطائرة عسكرية أردنية من طراز "لوكهيد سي 130 هيركوليز" العملاقة الأميركية الصنع، ثم جرى إسقاطها فوق المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

تغريدات النشطاء

وقد تباينت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طريقة إيصال الأردن المساعدات إلى غزة، نقلت بعضها حلقة (2023/11/6) من برنامج "شبكات".

حيث أثنى أدهم أبو سلمية على خطوة ملك الأردن واعتبرها "خطوة مقدرة، وهي فرصة ما دام الأمر ممكنا أن يكون هناك جسر جوي عربي وإسلامي بقيادتكم لإغاثة غزة فالحاجة كبيرة والمعاناة ضاغطة وواقع كل المستشفيات لا يخفى عليكم".

وخاطب ماجد علاء الملكَ "بارك الله فيك، ولكن يا سيدي نحتاج أكثر من هذه المساعدات، فالأطفال يبادون والمستشفيات تقصف ولا حول لهم ولا قوة..".

بينما نصح شريف كل من يزايد على الشعب الأردني وحكومته أن يراجع نفسه "بأمر من الملك وبتحد صريح للكيان التافه ومن باب عدم التأخير واحتجاز المساعدات على المعبر.. المساعدات الأردنية تصل غزة من خلال إنزال جوي في تحد صريح للعدو".

كما وصف ياسر الحسني الخطوة الأردنية بأنها "مبادرة طيبة.. لتقم بقية الدول بإنزال المساعدات رغم أنف الاحتلال الصهيوني".

وهو نفس الراي الذي تبناه الناشط ياسر الذي قال "إن رجال الجيش الأردني يتحدون الجيش الإسرائيلي الجبان وينفذون عملية إنزال جوي مباغتة للمساعدات الطبية للمستشفى الميداني الأردني بغزة بواسطة مظلات".

ووفقا لما أعلنه الأردن، فأن الطائرة العسكرية أقلعت من مطار ماركا العسكري محملة بالمساعدات الطبية، ثم عبرت الحدود الأردنية ودخلت أجواء الضفة الغربية مرورًا بالأجواء الإسرائيلية قاطعة مسافة 155 كيلومترا.

ووصلت الطائرة أخيرا إلى قطاع غزة، ثم أسقطت صناديق المساعدات على المستشفى وعادت مجددا إلى الأردن.

وفي تعليقها على الموضوع، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، أسقطت طائرة أردنية معدات طبية ومنتجات غذائية إلى المستشفى الأردني في غزة، وسيستخدم المستشفى هذه المعدات للموظفين والمرضى".

وما زال المستشفى الميداني الأردني في غزة يقدم خدماته بمنطقة تل الهوى شمالي القطاع، رغم أنه من أوائل المستشفيات التي تلقت تحذيرات إسرائيلية بالإخلاء وتعرض محيطه للقصف أكثر من مرة، لكن الأردن استجاب لمطالب وزارة الصحة في غزة وأبقى على المستشفى ورفض إخلاءه رغم التهديدات الإسرائيلية.