كاميرا الجزيرة ترصد التحركات العسكرية لإسرائيل في منطقة غلاف غزة

رصدت كاميرا الجزيرة أحد الحواجز الأمنية التي تنشرها السلطات الإسرائيلية على مدخل المناطق المحاذية لحدود منطقة غلاف غزة، فيما لاتزال تدور اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين داخل قطاع غزة.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزاته إلى المناطق الحدودية سواء من خلال وحدات مختلفة -وكذا الذخائر والأسلحة والدبابات الثقيلة- وإعادة نشر بطاريات من القبة الحديدية في مواقع مختلفة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت إصابة قائد قاعدة تسئليم خلال اشتباكات مع مسلحين في سديروت. ورصدت كاميرا الجزيرة الإجراءات الأمنية والتعزيزات العسكرية لجيش الاحتلال في المناطق المحاذية لقطاع غزة والمعروفة بغلاف غزة.