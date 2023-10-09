شاهد.. هكذا دمرت صواريخ القسام عسقلان واخترقت القبة الحديدة بنجاح

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان بعد منتصف الليل، وإن القبة الحديدية اعترضت أحدهما، بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة.

وجاء في بيان كتائب القسام أنها أمطرت عسقلان بمئة صاروخ، في حين قالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إنه تم التأكد من أن أحد الصواريخ أحدث دمارا في عسقلان.

وفي تعليق على هذه الاختراقات للصواريخ، اعتبر محللون سياسيون أن صواريخ المقاومة لم تعد كما كانت قبل 10 سنوات، فهناك تطور نوعي وكبير يعد عاملا حاسما في هذه الحرب، وذلك لأنها تستهدف أماكنها بدقة، في حين تبقى القبة الحديدية كأنها شبة معطلة أمامها.