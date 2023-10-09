شاهد.. هروب المستوطنين من جوار "الأقصى" بعد قصف قسامي

أظهر مقطع مرئي بث على منصات التواصل الاجتماعي فرار عشرات المستوطنين الإسرائيليين من جوار المسجد الأقصى بعد قصف صاروخي لكتائب القسام ضد مدن وبلدات إسرائيلية.

وظهر المستوطنون في المقطع المرئي بحالة هلع وخوف شديدين بعد صافرات الإنذار التي تسبق وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ ردا على القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة، حيث أظهر مقطع فيديو آثار سقوط صاروخ على مستوطنة بيتار عيليت جنوب غرب القدس.

تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أطلقت عملية عسكرية غير مسبوقة باسم "طوفان الأقصى" ردا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس واقتحام المستوطنين بوتيرة متزايدة باحات المسجد الأقصى المبارك.

وتزايدت ممارسات واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المرابطين في المسجد الأقصى، خاصة مع عودة تولي بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث قاد حكومة تعد الأكثر تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل.