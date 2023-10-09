شاهد.. كيف تعامل مقاوم فلسطيني مع سيدتين إسرائيليتين داخل منزلهما

بث الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا يظهر تعاملا إنسانيا لأحد عناصرها من داخل منزل بمستوطنة في غلاف قطاع غزة، حيث كانت توجد سيدتان إسرائيليتان، إحداهما عجوز لا تقدر على الحراك، والأخرى فتاة جالسة بجوارها.

وحرص عنصر المقاومة الفلسطينية على ألا يقترب من السيدتين، بينما قال في كلمة إنهم دخلوا أراضي فلسطين المحتلة "التي دنسها العدو"، وهو اليوم الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر منذ سنوات.

وأضاف أن المقاومين تمكنوا من قتل المحاربين الذين واجههم خلال عملية اقتحام المستوطنات، لكنهم نفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم من النساء والأطفال والضعاف.

وفي هذا السياق، قال عنصر المقاومة الفلسطينية "نحن هنا ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن -المسلمين المجاهدين- لا نقتل امرأة ولا مسنة ولا طفلا ولا شيخا ولا عابدا في صومعته، نحن اليوم قتلنا المحاربين وأبقينا النساء والأطفال".

ولقي المقطع تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، حيث أشاد مغردون بأخلاق المقاومة، في مقابل ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال من اعتداءات وتجاوزات بحق نساء وأطفال فلسطين في مدنها المختلفة، كان أبرزها مؤخرا واقعة تعرية مجندات إسرائيليات 5 سيدات في مدينة الخليل بالضفة الغربية في يوليو/تموز الماضي.