شاهد.. قوات إسرائيلية تطلق نيرانا كثيفة على سيارة سيطر عليها مقاومون في عسقلان

أظهر مقطع فيديو تم تصويره من إحدى المركبات الخاصة، في عسقلان، شمال شرقي غزة، عملية إطلاق نار مكثفة تجاه سيارة، قيل إنه تمت السيطرة عليها من قبل عناصر في المقاومة الفلسطينية، في ظل حالة رعب سيطرت على الموجودين في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن 15 إسرائيليا قتلوا على يد مسلحين توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان، في حين اختطفت المقاومة سيارة شمال المدينة.

وأفادت مصادر إسرائيلية بإطلاق نار من المركبة على مفترق عسقلان وانسحاب المنفذين شمالا، وقالت إن قوات الجيش الإسرائيلي طاردتهم، ونجحت في اعتراضهم وإلقاء القبض عليهم.

وأظهر المقطع إطلاق نار كثيف ومتواصل من قوات الجيش الإسرائيلي مع توقف حالة السير في محيط عمليات إطلاق النار، وقيام عدد من ركاب العربات بالخروج منها والانبطاح أرضا. في ظل حديث عن نجاح عشرات المقاومين في التسلل إلى المنطقة خلال ساعات الليل وصباح اليوم.

وفي السياق، قالت كتائب القسام إن مقاتلي كوماندوز تابعين لها نفذوا عملية ناجحة بـ5 زوارق على شواطئ عسقلان، وسيطروا على مواقع، مؤكدة أن مقاتلي الكوماندوز كبدوا العدو خسائر بالأرواح، وأن عددا منهم لا يزال يواصل القتال حتى اللحظة.