كيف بدد "طوفان الأقصى" أسطورة إسرائيل التي لا تقهر

في الوقت الذي كانت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تمارس أقصى أشكال العنجهية وتوغل في التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وتنتهك حرمة المقدسات وتتوعد بتغيير خارطة المنطقة لصالحها.

جاءت عملية "طوفان الأقصى" لتباغت إسرائيل بكل أجهزتها العسكرية والأمنية، ولتجد نفسها لأول مرة في موقع المهزوم المنكل به والفاشل رغم كل الدعم الذي تحظى به دوليا، وفي وقت تحول الكثير من أعدائها إلى أصدقاء خوفا من قوة "لا تقهر" فإن المقاومة الفلسطينية المحاصرة أبطلت بظرف ساعات وفي فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل هذه المزاعم، وكشفت أن مقولة "إسرائيل التي لا تقهر" ليست سوى وهم وزيف.