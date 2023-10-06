قطر تطلق برنامج المتطوعين لكأس آسيا.. كم عددهم؟ وما أدوارهم؟

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، التي تحتضنها دولة قطر مطلع العام المقبل، عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين تزامنا مع بقاء أقل من 100 يوم على انطلاق المسابقة القارية الأشهر للمنتخبات.

وشهد ملعب لوسيل -الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022- إطلاق برنامج التطوع -في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري- الذي يستهدف استقطاب 6 آلاف متطوع من داخل الدولة الخليجية.

ويقول المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا جاسم الجاسم، إن برامج المتطوعين تعد من أهم البرامج لأي لجنة محلية منظمة، مستدلاً بنجاح هؤلاء في العديد من المحافل والفعاليات الرياضية التي احتضنتها قطر.

وأكد الجاسم في حديثه للجزيرة، تعويل اللجنة المنظمة للبطولة على المتطوعين في كأس آسيا المقبلة بعد دورهم الكبير في مونديال قطر.

وبموازاة إطلاق البرنامج، فتحت اللجنة المنظمة للبطولة الباب أمام الراغبين بالانضمام لبرنامج التطوع لتقديم طلباتهم عبر موقع إلكتروني خاص على أن يكون المتطوعون مواطنين قطريين أو مقيمين في الدولة وأن يبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وسيشرف على اختبار المدرجين في قائمة المرشحين النهائية وعلى برنامجهم التدريبي نخبة من المتطوعين من ذوي الخبرة شاركوا في أبرز التظاهرات الرياضية التي استضافتها قطر.

أدوار المتطوعين

وبمجرد اختيارهم سيخضع المتطوعون لتدريب مكثف يغطي 20 جانبا تشغيليا، وبدءا من ديسمبر/كانون الأول المقبل سيلتحقون ببعض الأدوار التطوعية، حيث سيقدمون خلالها الدعم لخدمات المشجعين وإصدار التصاريح والعمليات الإعلامية.

بدوره، يعتقد شريف محمد -وهو أحد المتطوعين- أن التطوع يغير كثيراً في حياة الإنسان ويعلمه الكثير من الأشياء، كما يجعله مفيدا للمجتمع ويؤثر إيجابا في محيطه.

وشدد في حديثه للجزيرة على عدم وجود أي مخاوف بشأن التطوع، لكنه أكد أهمية أخذ المخاطرة للدخول في عالم التطوع قبل أن يكتشف الشخص أهمية هذا المجال والعطاء فيه بشكل أكبر مع توالي الوقت.

يذكر أن دولة قطر تستضيف النسخة الـ18 من كأس آسيا في الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني والعاشر من فبراير/شباط المقبلين، وذلك للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية 24 منتخبا، من بينها 10 منتخبات عربية، تم تقسيمها جميعاً إلى 6 مجموعات بواقع 4 في كل مجموعة، ويحمل منتخب قطر لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات مطلع 2019.