غزة.. "خبز الصاج" ملاذ الغزاويين بعد خروج معظم المخابز عن الخدمة

أم خالد الشيخ، نازحة فلسطينية من الشجاعية، لجأت إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل. تشتكي هذه السيدة من عدم توفر الماء والكهرباء والخبز.

ولأن الخير غير متوفر في المخابر، اضطرت هذه السيدة الفلسطينية هي وجيرانها لأن يجهزوا خبز "الصاج" على النار لإطعام 8 عائلات يبلغ عدد أفرادها 30، بعد أن ظلوا على مدى يومين من دون طعام نهائيا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة قد اتهم في وقت سابق الاحتلال الإسرائيلي بتعمد قصف محيط المخابز أثناء اصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.