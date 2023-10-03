لماذا طلب الأعرابي من الأمير أن يضرب عنقه؟

قصص طريفة توردها مختلف الكتب عن حياة العرب القدامى، لكنها تحمل معاني قيمّة ومفيدة ومنها، قصة أعرابي لم يجد بدا من التخلص من فقره سوى التقدم لأحد الأمراء بطلب غريب، وآخر كذب فأكرمه حاتم الطائي.

فيحكى أنّ عبد الله بن جعفر كان على فرسه، فتعرض له رجل في الطريق، فتمسك بعنان فرسه وقال: سألتك بالله أيها الأمير أن تضرب عنقي! فبهت عبد الله وقال: أأحمق أنت؟

قال: لا ورأس الأمير، قال له: فما الخبر؟ قال: لي خصمٌ لدود، قد لزمني، وضيَّق عليَّ وليس لي به طاقة!

قال له الأمير: ومن خصمك؟ قال: الفقر!

فالتفت عبد الله إلى فتاه وقال: ادفع له ألف دينار، ثم قال له: يا أخا العرب، خذها، وإذا عاد إليك خصمك متغشِّمًا فأتِنا متظلِّمًا، فإنّا منصفوك منه إن شاء الله.

فقال الأعرابي: إنّ معي من جودك ما أدحض به حجة خصمي بقية عمري. ثم أخذ المال وانصرف.

أما القصة الثانية الطريفة – التي أوردتها حلقة (2023/10/3) من برنامج " تأملات"- فتتعلق بأعرابي آخر نزل عند حاتم الطائي، حيث بات عنده جائعًا، فلمّا كان السَّحر ركب وانصرف، فسبقه حاتم متنكرًا، فقال له: أين كان بيتك البارحة؟ فقال: عند حاتم، قال: فكيف كان؟ فقال: خير مبيت، نحر لي ناقة، فأطعمني اللحم، وسقاني الشراب، وعلف راحلتي، وسرتُ من عنده بخير حال.

فقال له: أنا حاتم، والله، لا تبرح حتى ترى ما وصفت، فردّه إليه وأكرمه!

وقال: ما حملك على الكذب؟ فقال له الأعرابي: إن الناس كلهم يثنون عليك بالجود والكرم، فلو قلتُ شرًّا لكذَّبوني، فرجعتُ مضطرًّا إلى قولهم؛ إبقاءً على نفسي، لا عليك!