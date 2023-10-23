السماء تمطر رصاصا ونارا.. فسحة لعب وأمل لأطفال غزة وسط القصف الإسرائيلي المتواصل

وسط القصف الإسرائيلي المستمر لأطفال قطاع غزة، نظم العاملون في المجال الإنساني فسحة من الألعاب تمنح الأطفال بريق أمل داخل مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في خان يونس جنوب القطاع.

وشكلت هذه المبادرة فرصة لأطفال غزة للتعبير عن حبهم لوطنهم من خلال رسم العلم الفلسطيني واسم "غزة" بالألوان على وجوههم، ومنحهم فسحة من اللعب للاستمتاع بطفولة حرمتهم منها عمليات القصف الإسرائيلي.

ويشار إلى أن الأطفال النازحين بمدارس الأونروا فروا من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية، ولكن مراسل الجزيرة هشام زقت أكد أن بعض هذه المدارس يتم قصفها بشكل مباشر أو يتم قصف المنازل التي تجاورها، مما يسبب في مقتل عدد كبير من الأطفال الذين كانوا يبحثون في هذه المدارس عن الأمان فلقوا حتفهم داخلها.

يذكر أن حصيلة العدوان على غزة ارتفعت إلى 5087 شهيدا -بينهم أكثر من 2055 طفلا و1119 امرأة- بالإضافة إلى 15 ألفا و273 جريحا، و1500 مفقود تحت الأنقاض، بينهم 830 طفلا.