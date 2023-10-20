هنية: ندعو جماهير الأمة إلى النفير العام وحماس تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية جماهير الأمة إلى النفير العام يوم الجمعة تحت عنوان "ليتوقف العدوان على غزة، لا للتهجير أو الوطن البديل".

وشدد هنية -في كلمة له- على أن العالم بأسره مازال يتابع "الصمود الأسطوري" الذي يسجله أبناء الشعب الفلسطيني في غزة "الصامدة الأبية" وتسجيلات المقاومة الفلسطينية وهي تدير هذه المعركة باقتدار، حسب تعبيره.

كما أكد أن المقاومة بدأت ضربتها الإستراتيجية المدوية، وما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم "وحشية" المحتل وجرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت.

وأضاف هنية أن هذه الجرائم يتابعها العالم بأسره، كما أنها تسجل من جديد طبيعة العدو "النازي الوحش الفاشي القاتل" الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وعلى الصعيد الميداني، تحدث هنية عن العدوان الإسرائيلي الذي يمتد إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى مجزرة مخيم نور شمس ثم جنوب لبنان، وذلك بغية كسر إرادة الشعب والمقاومة.

وفي سياق دولي، أكد هنية أن حماس تتابع التحركات السياسية الأميركية وبعض المسؤولين الأوروبيين وزيارتهم لدولة "الكيان الصهيوني" بهدف استمرار تقديم الدعم النفسي والمعنوي لجيش الاحتلال وللمجتمع الإسرائيلي "المنهار" بعد الضربة الإستراتيجية التي سددتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، مع بداية عملية طوفان الأقصى.