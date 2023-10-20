خبير عسكري: إسرائيل ستدفع فاتورة باهظة وقواتها ستكون أهدافا دسمة تفاجئها حماس

استبعد الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدويري أن تستمر الحرب البرية -التي من المتوقع أن تشنها إسرائيل على غزة- عدة سنوات، متوقعا في الوقت نفسه أن تكون حربا مضنية تكلف الاحتلال فاتورة باهظة، حسب قوله.

ولم يتوقع الدويري -أثناء تحليل له على قناة الجزيرة- أن يحقق الجيش الإسرائيلي هدفه السياسي من الحرب، وذلك لأنه لن يتمكن من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سواء كعقيدة سياسية أو قدرات عسكرية.

وأرجع عدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها إلى أنها ستخوض الحرب في غزة التي تشتهر بأنها مدينة الأنفاق وأن إسرائيل لا تعلم تفاصيل خارطتها، مضيفا "كل ما تعلمه عنها هو معلومات عامة فقط".

وانطلاقا من طريقة إدارة حماس للمعارك السابقة توقع الدويري أن تفاجئ حماس الجيش الإسرائيلي في الزمان والمكان غير المتوقعين، لأنها ستكون صيدا ثمينا لقوات النخبة من (حماس).

ورأى الدويري أنه من المتوقع أن تتوفر لدى حماس خطة دفاعية تشمل الانتحاريين والأسلحة المضادة للدبابات، معتبرا أن القوات الإسرائيلية ستكون حينها بمثابة أهداف دسمة ثابتة شبه معطلة.