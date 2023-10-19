بعد صمت دام 12 يوما.. كيف تفاعل الناشطون مع تعليق محمد صلاح على أحداث غزة؟

عبر الكثير من لاعبي كرة القدم عن تضامنهم مع غزة ورفضهم للعدوانِ الإسرائيلي، وبعد أن التزم اللاعب محمد صلاح الصمت لفترة طويلة تعرض لحملة انتقاد كبيرة من قبل جماهيره التي كانت تنتظر منه أن يستغل شهرته ويدعم الفلسطينيين ويوصل صوتهم للعالم.

لكن بعد أيام من الهجمات والانتقادات التي تعرض لها صلاح من قبل الناشطين ومعجبيه بسبب التزامه الصمت رغم كل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، اختار محمد صلاح مؤسسة الهلال الأحمر في مصر ليعلن من خلالها عن موقفه إزاء المجازر الإسرائيلية التي ترتكب في غزة، حيث أعلن الهلال الأحمرة تبرع صلاح بمبلغٍ مالي كبير لصالحِ ضحايا قطاع غزة، دونَ الكشفِ عن قيمة التبرعات، وبعد 13 يوما من بدء القصف الوحشي على غزة، نشر صلاح فيديو باللغة الانجليزية يعربُ فيه عن دعمهِ للمواطنين الفلسطينيين في غزة.

وقال محمد صلاح في مقطع الفيديو: " ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل، حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها، المذابح يجب أن تتوقف".

كما وجه صلاح أيضا رسالة إلى حكامِ العالم، وطالبَهم بالتكاتفِ لوقف إراقة الدماء وقال: "المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة، المشاهد من المستشفى أمس كانت مرعبة، سكان غزة بحاجة للطعام والمعدات الطبية بشكل طارئ، أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء".

وحقق الفيديو انتشارا واسعا، فقد تجاوزت مشاهداتُهُ 115 مليونا على موقع إكس وأكثر من 30 مليون مشاهدة على إنستغرام، وتابع برنامج "شبكات" (2023/10/19) تفاعلات المغردين على فيديو محمد صلاح.

تفاعل واسع

ومن ضمن التعليقات التي رصدها البرنامج تغريدة محمد القحطاني التي قال فيها: "أعتقد أن رسالته هذه أنفع لأهل غزة.. لأنها ستكون أكثر قبولا وتداولا بين الشعوب الغربية".

من جهته، اعتبر رشيد غلام أن الفيديو لم يكن فيه نصر حقيقي للقضية الفلسطينية وكتب: "مناشدة باردة عامة عائمة… دون قول حقيقة ولا مناصرة قضية ولا دفاع عن مظلومين ولا إدانة ظالم سفاح، دون هوية ولا انتماء ولا أصالة تشبه كلمة ناشط اجتماعي من سكان الهوندراس ، بل موقف أهل الهوندراس أقوى وأشرف من هذا".

في المقابل، رأى الناشط عبد الله أن فيديو صلاح لن يحرر فلسطين وعلق بقوله: "يعني كثير غريب من الشعوب العربية ناطرين شخص يتكلم حتى تنتصروا، يعني إذا تكلم صلاح ولا ما تكلم شو رح يقدم أو يأخر.. غريب مفكرين صلاح رح يحرر فلسطين".

من جهتها، اعتبرت زهــراء أن محمد صلاح ليس مضطرا للضرر بمستقبله وكتبت: "مش لازم على فكرة يضّر نفسه ، قضيه فلسطين كل واحد بيقدم فيها مساعده بطريقته هو تبرع ولما الناس طالبت بالكلام طلع تكلم.. مش لازم يتكلم بالكلمات التي ترضيكم وتضر مستقبله !".

أما نيار فيتساءل هل الفيديو من إنتاج الذكاء الاصطناعي؟ ويقول: "يا جماعه ليه ما يرمش طول الفديو، يمكن رمش مره، وضعه غريب كأنه تحت تهديد".

ويعتقد بعض المغردين أن تأخر صلاح ناتجٌ عن الخوف من العقوبات التي تعرضَ لها رياضيونَ عرب في الغرب بعد إبداءِ تضامنهم، حيث أنهى نادي ماينز الألماني عقد لاعبـهِ الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بسبب منشورٍ على فيسبوك تضامنَ فيه مع فلسطين.

كما أشعلت تغريدة للاعب الفرنسي من أصولِ جزائرية كريم بنزيمة مواقعَ التواصلِ الاجتماعي وأثارت جدلا داخل فرنسا، وكانت تغريدته كفيلةً بشنِ هجومٍ لاذعٍ على بنزيما.