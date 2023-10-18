ترتجف أطرافه هلعا.. شاهد- صدمة طفل فلسطيني استيقظ على صوت القصف الإسرائيلي

أظهر مقطع فيديو مدى الرعب وهول الصدمة التي عاشها الطفل محمد من قطاع غزة بعد أن استيقظ على صوت قصف من طرف الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب له في حالة من الفزع وارتجاف مستمر بجميع أطرافه.

ورغم كل مزاعم قوات الاحتلال باستهداف مسلحي عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فإن ما يجري على أرض الواقع يدحض مزاعمها، إذ يسقط يوميا مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الذين تستهدفهم وهم في منازلهم، أو المساجد وحتى المستشفيات.

وحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، فإن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بعد مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفى المعمداني ارتفع إلى 3478 شهيدا، فضلا عن 12 ألفا و65 مصابا بجروح مختلفة.

وأضاف أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى نحو 1300 مفقود تحت الأنقاض تلقت الوزارة بلاغات بشأنهم.