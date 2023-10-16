فيديو لسرايا القدس.. مشاهد لحمم الهاون ضمن معركة "طوفان الأقصى"

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مقطع فيديو جديدا يتضمن مشاهد من حمم الهاون التي قالت إنها دكت بها المواقع والحشود العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وجاءت هذه المشاهد ضمن سلسلة الفيديوهات التي تبثها المقاومة الفلسطينية وتوثق بها عملياتها خلال معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في قطاع غزة على إسرائيل فجر السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشملت معركة طوفان الأقصى هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف قطاع غزة.