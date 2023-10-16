طرابلسي: الوضع كارثي في غزة والأولوية لتجنب انهيار قطاع الصحة

شددت المتحدثة الإقليمية باسم الصليب الأحمر إيمان طرابلسي على أن الأولوية -اليوم الاثنين- هي الحيلولة دون الانهيار التام لقطاع الصحة في غزة.

وأضافت -في لقاء لها على قناة الجزيرة- أن الطواقم الصحية تعمل في ظروف شبه مستحيلة والقيام بالعمليات الجراحية المستعجلة لإنقاذ حياة المصابين.

كما أشارت إلى أن الفرق الطبية لا تزال موجودة داخل غزة وهم بدورهم معرضون للقتل أو الإصابة أثناء أدائهم لمهامهم، مشددة على أن العنف الذي يتعرض له الطاقم الطبي في غزة يتنافى مع الالتزامات القانونية الدولية التي يجب على كل الأطراف احترامها.

وبشأن فتح معبر لإيصال المساعدات، أوضحت أن الصليب الأحمر يحاول أن يستخدم كل مخزونه الموجود داخل غزة، ولكنه غير كاف لتلبية كل الاحتياجات، مشددة على أن الوضعية الإنسانية كارثية، وأن هناك استعدادا لإدخال مساعدات إضافية فور فتح المعبر.

وفي السياق ذاته، شددت طرابلسي على أن دخول المساعدات في أقرب وقت يعد مسألة حياة أو موت، ولغاية الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة للتوقيت الذي سيسمح فيه للمسعفين بإدخال المساعدات الإضافية للقطاع.

ورأت أنه من الصعب تحديد إمكانية تلبية المخزون الإضافي لمتطلبات سكان القطاع، مشيرة إلى أن ما يقدمه الصليب الأحمر غير كاف، ولا يلبي جميع الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.