شاهد.. ضربات صاروخية من سوريا ولبنان وقصف مكثف على عسقلان ومدن إسرائيلية أخرى

قال مراسل الجزيرة حسان مسعود، إن الجيش الإسرائيلي أعلن بشكل رسمي أنه تصدى لـ"جسم طائر" دخل من الحدود اللبنانية باتجاه الشمال، وهو ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من مناطق الشمال، خاصة صفد والجليل.

كما أكد أنه أُطلق صاروخان من الداخل السوري المحتل، وقد سقطا في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل، ما دفعه للرد بتدمير مطار حلب، حسب ما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن تل أبيب شهدت سقوطا لصاروخ في المدينة بعدما حاولت القبة الحديدة مواجهته، كما شهدت بئر السبع وعسقلان ضربات صاروخية مكثفة خلال اليوم.