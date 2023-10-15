شاهد.. القسام يستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته بمسيرات انتحارية

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو يظهر إطلاقها مسيرات انتحارية قالت إنها استهدفت جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأظهر المقطع في مشهد أول قيام عناصر كتائب القسام وهي تطلق عددا من تلك الطائرات، ثم ظهرت تلك الطائرات في مشهد ثان وهي تحلق ثم تلقي ما تحمله من متفجرات.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت كتائب القسام قصفها تحشيدات لجنود الاحتلال شرق "مفلاسيم" وأخرى قرب قاعدة "رعيم"، وثالثة قرب مجمع "مفتاحيم" إضافة لقصف مستوطنة "سديروت" بسبب استهداف المدنيين في قطاع غزة.