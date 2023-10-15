استهدفتهم في الطريق.. صور متداولة لقصف إسرائيلي ضد النازحين من غزة

أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل قصفا إسرائيليا، استهدف مجموعة من النازحين الذين غادروا شمال غزة باتجاه جنوبها.

وفي قصف منفصل أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في مجزرة جديدة بدير البلح نتيجة قصف مربع سكني.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المحافظة الوسطى ماجد كَلّوب، للجزيرة، إن معظم من سقطوا في القصف من النساء والأطفال. وأضاف أن عشرات الجثث لا تزال في الشوارع وتحت الأنقاض.

وقد تجاوزت حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة 2200 فلسطيني، بالإضافة لآلاف المصابين.