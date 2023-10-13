لماذا تتباين التصريحات بشأن الممر الآمن لقطاع غزة؟

تباينت التصريحات حول الممر الآمن الذي يدور الحديث عنه في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بين مطالبين بممر يسمح بدخول مقومات صمود إنساني، وبين طريق معاكس للخروج وحديث عن محاولات إفراغ مناطق من القطاع.

ويستخدم مصطلح الممرات الإنسانية خلال النزاعات حين يتم الاتفاق بين أطراف النزاع على فتح ممر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية، أو إجلاء الجرحى والمرضى، أو تسهيل مغادرة المدنيين الراغبين في المغادرة، أي أنها تدخل ضمن نطاق التدخل الإنساني لحماية المدنيين.

وكما ورد في التقرير الإخباري الذي بثته قناة الجزيرة، فإنه يُشترط في الممر الآمن أن يكون في منطقة منزوعة السلاح، تحت إشراف طرف ثالث بهدف تأمين سلامة المغادرين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

ولا بد من توفر عنصرين في الممر الآمن: نطاق جغرافي محدد متفق عليه، ونطاق زمني محدد لتحقيق الهدف.

وفي حالة قطاع غزة، فقد دعت الأمم المتحدة إلى إمداد سكان القطاع بالمساعدات الإنسانية، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير إمدادات طبية.

أما مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدعا إلى فتح ممرات إنسانية وتسهيل مغادرة المدنيين إلى مصر. بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه ناقش فتح ممر إنساني لمغادرة غزة عبر مصر.