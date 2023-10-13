بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.. تحذيرات أممية من انعدام أسباب الحياة في غزة

قال الصليب الأحمر إن شريان الحياة في قطاع غزة بدأ يتلاشى، في حين دعا المجلس النرويجي للاجئين العالم إلى تحرك فوري لوقف إراقة الدماء في القطاع، وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من انهيار الوضع الإنساني.

جاءت هذه التحذيرات الدولية بعد قطع إسرائيل الماء والكهرباء عن قطاع غزة، ومنعها دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع.

في حين حذرت الحكومة في غزة من انهيار المنظومة الصحية حيث لم تعد المشافي قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى والمصابين.

وتسبب القصف الإسرائيلي في شطب عائلات بأكملها من السجل المدني في غزة، حيث تحول المدنيون إلى بنك أهداف مستباح لإسرائيل.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الاحتلال ارتكب 30 مجزرة ضد عائلات القطاع، مشيرا إلى أن 60% من الشهداء هم من النساء والأطفال.

واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانيا على مختلف الصعد، وسط تأكيد برنامج الغذاء العالمي أن مخزون الغذاء والماء والكهرباء وجميع الإمدادات الحيوية على وشك النفاد في غزة.

كما دعا المجلس النرويجي للاجئين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى تحرك فوري وعاجل لحماية حياة المدنيين وإنهاء النزوح الجماعي للعائلات، ووقف إراقة الدماء.