قادة وخبراء عسكريون إسرائيليون: حماس أفلتت بنجاحها والإطاحة بها ليس أمرا سهلا

أجمع خبراء وقادة إسرائيليون على أن عملية طوفان الأقصى كانت ناجحة وجعلت إسرائيل تعيش أياما صعبة، وذلك ضمن تغطية الإعلام الإسرائيلي للعملية وتبعاتها، مركزا على طبيعة الرد الإسرائيلي على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وتابعت الجزيرة جانبا من تصريحات قادة ومحللين عسكريين إسرائيليين، وجنرالات في الجيش الإسرائيلي، ومسؤول الأسرى والمفقودين في الموساد، ومختصين في الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن ضمن هذه التصريحات، ما قاله رون بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي أشار إلى أن التصريحات التي تتوقع عدم تكرر أحداث غزة تنم عن الضعف، معتبرا أنه يجب إتاحة المجال للجيش بدون ضغوطات حتى يعيد تنظيم نفسه ويعمل بشكل جيد.

وأضاف أن الضغوطات التي يمارسها المواطنون على الجيش والتي تتنوع بين مسألة المخطوفين والضغط الأسري الذي يعيشون فيه يربك الجيش، في حين أن ذلك أمر طبيعي في كل حرب.

تخوف من الإصابات

أما بشأن توقعات إقدام إسرائيل على احتلال غزة، فقال قائد الفيلق الجنوبي سابقا إسحاق بريك إن احتلال غزة ليس فقط سيؤدي إلى إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي إنما لن يعود بالفائدة لأنهم لن يكونوا قادرين على التحرك.

من جهته، رأى مسؤول الأسرى والمفقودين السابق في الموساد رامي إيغرا أن إطاحة حماس تستوجب بالضرورة الوصول إلى النواة والمحاصرة من الجوانب، وهو ما لا تستطيع إسرائيل القيام به لأنها في حال الهجوم ستخسر خسارة فادحة.

كما شدد المختص في الأمن القومي كوبي مروم أن إسرائيل تعيش أياما صعبة، وقال في تصريحاته "بدأنا ندفن موتانا، أعتقد أن قدراتنا على أن نكون موحدين وتشكيل مجلس طوارئ وزاري وبث شعور الوحدة والروح الإسرائيلية التي نراها؛ هي مركب أساسي لعبور الأيام الصعبة التي أمامنا وهذا سيستغرق وقتا طويلا".

نجحت أكثر من اللازم

وبشأن انتصارات حماس، علق "يئير نفيه" نائب رئيس هيئة الأركان سابقا بقوله إن حماس نجحت أكثر من اللازم وقد أفلتت بنجاحها إلى الأمام، معتبرا أنه لا يمكنها أن تفسر لا لعالمها ولا للعالم أجمع ما الذي يفعله الأولاد والمسنون والمسنات وآخرون في السبي، ولذلك بالنسبة إلى دولة إسرائيل فإن صفقة الأسرى؛ بل ليس صفقة، إنما تحرير الأسرى، موضوع دراماتيكي، وفق وصفه.

وعن الطريقة التي تغلبت بها حماس على إسرائيل، أوضح تسفي يحزقيلي محلل الشؤون العربية لقناة 13 أن سياراتهم كانت محملة بمواد التفجير والمعدات كي يستمروا بتغيير القوات وإحضار قوات إضافية، واصفا المعدات بأنها مهنية (احترافية) بدرجة عالية، وهو ما يوضح الصورة بشأن مخططات حماس وعن المعلومات التي كانت تملكها وعن الغياب الكلي لإسرائيل عن منطقة الجدار.