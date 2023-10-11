تتباهى بجرائمها.. إسرائيل تبث مقاطع للموت والدمار الذي ألحقته بغزة

أظهر مقطع فيديو مشاهد بثها الجيش الإسرائيلي للقتل والدمار الذي تخلفه طائراته في غزة بشكل متواصل منذ 5 أيام، ولم يكن مقاتلو القسام المستهدفين، إنما المدنيون ومنازلهم وأحياؤهم ومنشآتهم الخدمية.

ويفاخر الجيش الإسرائيلي بالمشاهد التي يبثها أنه يتمكن بأقل من ثانية من هدم الأبنية وتغيير ملامح المكان.

وفي حين يزعم الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف بهذا القصف مقار تابعة للمقاومة، فإن المشاهد التي يبثها تؤكد أنه يستهدف تدمير أحياء سكنية وبلدات ومخيمات القطاع شمالا وجنوبا وغربا وشرقا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات من طائراته هاجمت أكثر من 450 هدفا في حي الفرقان شمال قطاع غزة، وقصفت طائراته أكثر من 80 هدفا في بيت حانون، مضيفا أن الأهداف كان بينها نفق ومقار عسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

أما داخل مدينة غزة أكبر مدن القطاع وتجمعاته السكانية، فقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 70 هدفا في حي التفاح، وهذا ما يظهر بوضوح في المقاطع المصورة التي أظهرت حجم الدمار والألم في غزة وكيف تحولت الأبنية السكنية والشوارع والمساجد إلى مجرد ركام وخراب.

غضب عارم

وتابع برنامج "شبكات" (2023/10/11) تغريدات الناشطين من سكان غزة لرصد ما يشعرون به يوميا من تفاصيل وهم تحت هذا القصف الوحشي الإسرائيلي.

ومن ضمن تلك التعليقات تغريدة الناشط مقداد التي عبر فيها عن خوفه من فقدان صغيرته تحت الأنقاض قائلا "كل شي كان سهل وكل حرب كانت بسيطة وكان الموت أمرا طبيعيا.. إلا أمام فكرة أن عندك طفلة عمرها سنة وشهرين، بتضل تفكر فيها طول الوقت وفي الاحتمالات.. حكون انا وهي تحت الأنقاض ومش حعرف أنقذها؟ حموت أنا وتعيش هي؟ شعور العجز صعب".

ونقلت سوسن صورة ما يحدث في غزة وكتبت "هيك بعملوا تدمير شامل لمربعات الآن بقصفوا مربع جنبنا الهم اربع ساعات بقصفوا فيه".

أما أبو مؤمن الحلاق فوصف ما يحدث في غزة بحرب إبادة وكتب "ما يجري عندنا في غزة حرب إبادة بمعنى الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلقت الناشطة أسماء بقولها "لكي الله يا غزتي الجميلة اللهم هون اللهم هون يا الله، في كل ثانية قصف، يا رب الطف بنا يا الله".

ورأى عمر أن قصف إسرائيل للمدنيين دليل على ضعفها وغرد "المحتل لا يقدر أبدا على المواجهة المباشرة لهذا يسعى للضغط من خلال القــصف وإحداث دمار وضحايا مدنيين لأنه يعلم أنه فاشل مهزوم في المواجهة على الأرض".

ويشار إلى أن حصيلة الشهداء بلغت حتى الآن -استنادا لوزارة الصحة في غزة- 1055 شهيدا وقرابة 5200 مصاب، والحصيلة بازدياد في كل دقيقة.

يذكر أن الأمم المتحدة قالت إن 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم من مختلف المناطق في قطاع غزة.