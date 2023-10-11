أحدهما "رسالة ردع".. كيربي للجزيرة: سببان وراء إرسال حاملة طائرات للمتوسط

أرجع منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إرسال واشنطن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى سببين.

وأوضح كيربي، في حديث خاص لقناة الجزيرة، أن السبب الأول يتعلق بإرسال رسالة ردع لأي مجموعة أو دولة مناوئة لإسرائيل تفكر في تصعيد النزاع الدائر حاليا بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأشار إلى أن السبب الآخر يكمن في رغبة الولايات المتحدة في رعاية مصالح أمنها القومي بالمنطقة والدفاع عنها في ظل انعدام الاستقرار.

وشدد على أن إدارة بايدن تدعم إسرائيل بحزم، وسوف تستمر بذلك "للتأكد من أن إسرائيل لديها القدرات والأدوات التي تسمح لها بالدفاع عن نفسها" في وجه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بـ"الإرهابية".

وتجنب الإجابة عن سؤال هل ستدعم الإدارة الأميركية هجوما بريا إسرائيليا ضد قطاع غزة؟ وقال إن بلاده تدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها ولكن كيفية القيام بذلك وأين ومتى يعود للجيش الإسرائيلي، ولفت إلى عدم وجود نية لنشر جنود أميركيين على الأرض في إسرائيل.

وحول السيناريوهات المتوقعة إذا دخل حزب الله اللبناني على خط المواجهة، رفض كيربي الإجابة عن السؤال ليؤكد ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه الثلاثاء أن أي جهة أخرى تفكر بالتدخل في النزاع عليها التفكير مليا ورسالتنا لها "لا تفعلوا ذلك".

أما على مستوى الاتصالات السياسية، فقد كشف أن البيت الأبيض يتواصل مع مجموعة من الشركاء في أوروبا والمنطقة على غرار قطر، التي قال إنها تمتلك قنوات اتصال مباشرة مع حماس، لكنه جدد التأكيد على أن الأولوية في التواصل مع إسرائيل لكونها "الشريك الأساسي".

ورفض تحميل إسرائيل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لممارساتها واعتداءاتها السابقة في الفترة الماضية، وقال إنه "لا يوجد تبرير للإرهاب وقتل الناس وأخذهم رهائن".

يذكر أن القيادة الوسطى الأميركية أكدت وصول "جيرالد فورد" -التي تعد الأحدث من حاملات الطائرات الأميركية منذ 40 عاما- إلى المتوسط.