شاهد.. غارات إسرائيلية على منطقة حي الرمال بغزة

تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وتحديدا على منطقة حي الرمال. وأظهرت الصور المباشرة التي بثتها قناة الجزيرة مشاهد من تلك الغارات.

وقال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن القصف اتسع ليشمل مناطق أخرى من منطقة حي الرمال، حيث شمل مجموعة من المقرات والمواقع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مختلف مناطق القطاع مخلفةً شهداء وجرحى.

وفي السياق نفسه، أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة.