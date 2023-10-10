شاهد.. رشقات صاروخية متتالية تشنها كتائب القسام على العمق الإسرائيلي

أظهر مقطع فيديو -بثته قناة الجزيرة- لحظة إطلاق كتائب القسام رشقات صاروخية على العمق الإسرائيلي، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي حشد التعزيزات العسكرية في منطقة غلاف غزة. وذكرت سرايا القدس أنها استهدفت كيسوفيم ومجمع المبيت والاتصالات بعشرات قذائف الهاون.

وتشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على غربي مدينة غزة، وأشار مراسل الجزيرة إلياس كرام إلى أن إسرائيل تحشد الآليات العسكرية للتمهيد لعملية برية، إذ تضع في حساباتها أن القيام بهذه الخطوة لن يكون أمرا سهلا بسبب المقاومة الفلسطينية الشديدة.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية كانت نجحت في تحييد سلاح المدرعات عام 2014 عند اجتياح إسرائيل للقطاع، وتمكنت من الالتفاف خلف القوات المدرعة التي توغلت داخل القطاع وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد وفي أعداد الجنود القتلى والأسرى.