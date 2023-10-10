جون كيربي للجزيرة: واشنطن ملتزمة بمساعدة إسرائيل بالأسلحة والذخائر ولا يمكن الاعتداء عليها

أوضح منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن المغزى من إرسال حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" إلى شرق البحر المتوسط هو "إرسال رسالة قوية وواضحة لا لبس فيها للجميع، هي أنه لا يمكن الاعتداء على إسرائيل".

وأضاف أن واشنطن تبعث "رسالة ردع قوية لا لبس فيها"، وتقول إنها حاضرة وتدعم مصالحها الخاصة، محذرا أي جهة أو دولة من استغلال الفرصة للاستفادة من الوضع الراهن وتنفيذ سياسات معادية لإسرائيل.

كما شدد كيربي -في لقاء حصري مع قناة الجزيرة- على التزام بلاده بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقال إن أسلحة وذخائر أميركية ستصل قريبا إليها.

وكشف أن الرئيس جو بايدن تحدث مرتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهناك محادثات تجري مع الإسرائيليين ومع 4 رؤساء دول أوروبية حليفة، "للاستمرار في تنسيق الجهود لدعم إسرائيل حتى تستطيع الدفاع عن نفسها".

ومع تأكيده أن بلاده لا ترغب في التصعيد في المنطقة، قال المسؤول الأميركي إن الأحداث الأخيرة لا تساعد في الاقتراب من حل الدولتين الذي أكد أن بايدن ما يزال يؤمن به.

وأشار إلى أن البيت الأبيض قلق جدا ويدين "العنف الذي قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد مدنيين إسرائيليين وحتى أميركيين"، مؤكدا أن 11 أميركيا قتلوا في الأحداث الأخيرة.