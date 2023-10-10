الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد القوة 300.. كيف برر إخفاقاته؟ وما الوضع الأمني في تل أبيب؟

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن جميع الهجمات الإسرائيلية التي تم تنفيذها كانت في حي الرمال الذي يشكل رمزا للمفاخرة في قطاع غزة وله أهمية كبيرة لدى حماس.

أما بشأن الجهود الدفاعية، فقال هغاري إن الجيش الإسرائيلي سيطر بشكل كامل على غلاف غزة، ولا توجد أي محاولات اختراق الجدار الحدودي باستثناء بعض المحاولات الفردية، مشددا على أن كل من يقترب من الجدار يتم قتله.

وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن تل أبيب قامت بموجات من الهجمات على أهداف استخبارية ومنازل النشطاء في خان يونس، مما أسفر عن مقتل مئات نشطاء حماس، مشددا على أن الحراسة مشددة بشكل كامل، وقال إن "مخربي حماس" -على حد وصفه- لا مكان لهم للفرار داخل قطاع غزة.

وأشار هغاري إلى أن عمليات التقييم الأمني متواصلة حول مناطق الحرب كافة، وإسرائيل جاهزيتها عالية على الجهة الشمالية برا وبحرا وجوا، كما أكد مقتل قائد القوة 300 في الاشتباكات مع المسلحين شمالي إسرائيل.

وفي ما يتعلق بمنطقة الضفة الغربية، أكد هغاري تأهب تل أبيب بالكامل وسيطرتها على المحاور كافة، مشددا على وجود قوات عسكرية تعمل على تأمين المحاور وإحباط العمليات الهجومية بمساعدة الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.