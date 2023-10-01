مشاكل بالجملة أبرزها ارتفاع حرارته.. "آيفون 15" يثير تفاعلا افتراضيا واسعا

يتواصل حديث عشاق التكنولوجيا والأجهزة الذكية وصناع المحتوى بشأن "آيفون 15" هاتف شركة "آبل" الجديد والعيوب المصنعية التي قالوا إنها بدت واضحة منذ الأيام الأولى لطرحه، مما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبث برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2023/10/1)- أكثر من مقطع مرئي لصناع المحتوى "يوتيوبرز" أجروا تجارب عملية على الهاتف الجديد طالت لون الهيكل المصنوع من "التيتانيوم" وتغيره مع عرق اليدين، فضلا عن تعرضه للنار، إلى جانب تجربة السقوط الحر.

ومع ذلك، ردت "آبل" على كل تلك الاتهامات، وأكدت أنها أجرت كل اختبارات الانحناء والخدوش على هاتفها الجديد، لكنها لم تستطع إنكار مشكلة واضحة تمثلت في ارتفاع درجة حرارة الهاتف التي تصل أحيانا إلى 45 درجة مئوية.

وحاولت الشركة الأميركية طمأنة عشاق هواتفها، وقالت في بيان إن الجهاز "قد يصبح أكثر دفئا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده أو استعادته بسبب زيادة نشاط الخلفية"، مؤكدة أنها تعمل مع مطوري التطبيقات على إصلاحات قيد التنفيذ.

أما المدون في مجال التكنولوجيا سالم البادي فقال لبرنامج "شبكات" إن التعديلات الجديدة على الهاتف أدخلت لصناع المحتوى أكثر من الشخص العادي، لذلك أصبح الحديث عنه الأكثر تداولا، مبينا أن أغلب المشاكل تتعلق بالبرمجيات وسوف تحل بالتحديثات الجديدة.

تفاعل جارف

ومنذ طرحه في الأسواق وتهافت قطاع كبير من عشاق الأجهزة الذكية على اقتنائه بات "آيفون 15" بفئاته المختلفة حديث منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الممتعضين من المشاكل التي يعاني منها الجهاز الجديد، في حين استهجن البعض التهافت "غير المبرر" على اقتنائه.

وقدّم حساب باسم "لا منتمي" نصيحة لمحبي الهواتف الذكية، مطالبا إياهم بعدم الإقدام على شرائه في ظل المشاكل المتتالية، وقال "نصيحة محب لكم، آيفون 15 لحد يشتريه، حتى لو آيفونك قديم اشتر آيفون 14 بس (لكن) لا تشتري الجديد، فيه عيوب مصنعية، وعلى رأسها الجهاز ترتفع درجة حرارته لدرجة ما تقدر تمسكه".

وفي سياق متصل، انتقد حساب "جون دو" سعر الجهاز الباهظ، خاصة بعد المقاطع المتداولة بشأنه، وقال "طلعت مقاطع عن آيفون 15 عرّت شركة آبل، السؤال: ليه (لماذا) الناس يشترون جهازا فيه عيوب؟! وليه سعره فوق 6 آلاف، على أيش؟ 13 نفس 14 ونفس 15، والأخير أفشلهم حتى 4 آلاف مبالغ فيه".

واستهجن آخرون حالة الهوس بالآيفون ومتابعة أبرز المستجدات بشأنه، ومن ذلك ما لفت إليه علي البلوي بقوله إن "هوس بعض الناس بالآيفون يحسسك أن أباه اللي مصنّعه، والبعض منهم جواله آيفون 7 بلس وينتقد أي أحد يقول عن عيوب الآيفون 15 برو؟ عموما، الجوال دامه يشتغل والتحديثات مستمرة فيه لا تغير جوالك..".

أما "في إيه" فقد ندب حظه بعدما قرر شراء أحدث نسخة من الهاتف الشهير، وفي هذا السياق قال "عشاني صبرت لين (حتى) نزل آيفون 15 وقررت أجيبه صارت كل عيوب الدنيا فيه، يعني وشو أصبر زيادة لين (حتى) 16 وإلا كيف".

بدورها، غمزت المغردة سلاف إبراهيم من زاوية الهدايا بين العشاق وربطته بالجوال الجديد متسائلة "ماذا لو عاد معتذرا ومعه آيفون 15".

يذكر أن جهاز "آيفون 15" حقق في اليوم الأول من طرحه مبيعات تعادل ضعف تلك حققها "آيفون 14" عند طرحه قبل عام.