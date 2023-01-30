كاشفو الحقيقة يدفعون الثمن.. كيف صارت بريطانيا حصنا آمنا لفضائح الأثرياء والمشاهير؟

تعد التقارير الاستقصائية الأصعب في مجال الصحافة، إذ يواجه الصحفي أفرادا ومؤسسات وحتى أنظمة ذات نفوذ قوي، ولكن ما يزيد مهمة الصحفي الاستقصائي صعوبة هو القوانين التي يستخدمها أصحاب السلطة ضده، فما الذي تعرفه عن قانون "سلاب" المعروف في بريطانيا؟

بمجرد أن يقوم الصحفي الاستقصائي بنشر أو بث مادته الإعلامية كاشفا عن أسماء النافذين تكون دعاوى التشهير جاهزة له بالمرصاد، وأحد أشهر هذه الأسلحة القضائية قانون "سلاب" في المملكة المتحدة، ويعني "الدعوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة"، وهي دعوى مفصلة على قياس الصحفيين والأكاديميين والنشطاء بهدف ترهيبهم وردعهم، حسب ما يقوله المناهضون لهذا القانون.

وخلال السنوات الماضية، تحولت لندن إلى حاضنة لدعاوى "سلاب"، التي ترهق الصحفي ماديا بسبب تكاليف المحامين الباهظة وتهدد مستقبله المهني والاجتماعي. وتابع برنامج "المرصد" (2023/1/30) في قصته تفاصيل هذا القانون المثير للجدل الذي يُمكّن النافذين والأثرياء -حتى وإن كانوا خارج بريطانيا- من رفع قضايا أمام محاكمها ما دام النشر أو البث حصل على أراضيها.

وحسب المدافعين عن حرية الصحافة، فإن قانون "سلاب" أداة للترهيب مغلفة بإطار قانوني، حيث ترفع القضايا من قبل النافذين الذين طالتهم تحقيقات صحفية مرتبطة بالصالح العام، ويستهدف القانون الصحفيين عادة بشكل فردي؛ لأن الانفراد بشخص واحد أسهل من مواجهة مؤسسته الإعلامية بأكملها.

وهناك تكتيك آخر يمارسه محامي الشخصيات النافذة، فكلما كانت القضية أصعب وأغلى في تكاليفها على المدعى عليه كان ذلك أفضل بالنسبة للمدعي، وهذا ما يفسر تحول لندن إلى وجهة مفضلة لرفع قضايا "سلاب".

وبالنسبة للعديد من الصحفيين الاستقصائيين، تعدّ إجراءات مكافحة قانون "سلاب" حاجة ملحة لهم، خاصة في دولة مثل المملكة المتحدة، حيث يتم رفع العديد من القضايا ضدهم، وتعد قضايا "سلاب" أداة فعالة للغاية للملاحقة القانونية.

وذلك لكونهم يحاصرون الصحفيين وسط رمال متحركة، ويرسلون من خلالهم رسائل مباشرة لصحفيين آخرين قد يفكرون في القيام بالنوع نفسه من التحقيقات، ومفاد الأمر: لا تتعب نفسك فلن تجني سوى المتاعب.

كشف الحقيقة

وعن تجربة الصحفيين مع هذا القانون، روى الصحفي الاستقصائي بول رادو تجربته عند عمله على تحقيق استقصائي كشف من خلاله عن مشروع ضخم لغسل الأموال في أذربيجان قيمته نحو 3 مليارات دولار، وبعد التحقيق في القضية تم اكتشاف أن جزءا كبيرا من هذه الأموال دفعت لسياسيين أوروبيين لتحسين صورة أذربيجان في أوروبا.

ونتيجة لهذا التحقيق، رفعت ضده قضية من مواطن أذربيجاني ومن مواطن روماني مقيم في العاصمة الأذربيجانية، لكن المحكمة كانت في لندن بالمملكة المتحدة، حيث أشار رادو إلى أنه أدرك حينها المسار الصعب لقانون "سلاب".

وأوضحت المتخصصة في التقاضي الإعلامي كارولين كين أن قانون "سلاب" مصمم لمواجهة التعليق على مسائل مرتبطة بالمصلحة العامة، ويمكن من خلاله مقاضاة الصحافة الأجنبية أمام المحاكم البريطانية التي سيكون لها الاختصاص القضائي في دعاوى التشهير.

وعن الجانب المادي، أشارت إلى أن قضايا التشهير مكلفة جدا، حيث قام الأثرياء بتوكيل شركات محاماة باهظة التكاليف وذكية للغاية، ليس فقط لوضع قضاياهم تحت المجهر لكن أيضا لإدارة البيانات وتحليلها واستخدام شركات علاقات عامة لتحسين سمعة وكيلهم أمام الرأي العام.