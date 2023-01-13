خيبة أمل وخوف من الموت.. ماذا لو أعادت تركيا اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟

عاد إلى الواجهة الحديث عن مصير ملايين اللاجئين والنازحين السوريين في تركيا وعلى الحدود، خاصة في ظل ما يتردد عن تقارب بين أنقرة ودمشق. فأي مصير ينتظر هؤلاء اللاجئين والنازحين بعد هذا التقارب؟

ووُضع مصير ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، وملايين النازحين في شمال سوريا على المحك، بعد سلسلة من اللقاءات التي جرت وأخرى متوقعة بين مسؤولين أتراك ومسؤولين في النظام السوري.

وجراء هذا التقارب عمت المظاهرات الغاضبة مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مذكرة بتلك التي خرجت إبان اندلاع الثورة السورية، غير أن المظاهرات كانت هذه المرة ضد أي مصالحة بين تركيا والنظام السوري، وضد الحديث عن إعادة اللاجئين السوريين.

وجاء ذلك بعد اجتماع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو مؤخرا، وبعد تصريحات متعاقبة لمسؤولين أتراك تشير إلى آفاق التقارب مع النظام السوري، أبرزها ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان إن مسيرة جديدة بدأت من خلال هذا الاجتماع، وإن التخطيط يجري لاحقا لعقد اجتماع لوزراء الخارجية، من دون أن يستبعد اجتماعا على مستوى رؤساء الدول.

ماذا يخشى السوريون؟

وعن مخاوف السوريين، قال الكاتب والباحث السياسي السوري مضر الدبس -في حديثه لبرنامج "سيناريوهات" (2023/1/12)- إن الحديث المتنامي عن إمكانية المصالحة بين أنقرة ودمشق يجعل اللاجئين السوريين يخشون فقدان حياتهم ومستقبل أبنائهم، كما يشعرون بخيبة أمل كبيرة من هذا التقارب الذي يجعل تركيا بمثابة مستثمرة في العمق الوجداني للشعب السوري، كما قال الضيف.

وأشار إلى أن معظم اللاجئين يجمعون على أنهم ليس لديهم ما يخسرونه، ومن المستحيل بمكان أن يعودوا إلى أرض سوريا تحت نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن الفهم السياسي لدى الإنسان السوري أصبح عند مستوى عال، ولن تنطلي عليه بعض الخطابات غير المنطقية.

أما على الصعيد التركي، فأوضح عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية محمد عاكف كرججي أن تركيا تحاول فتح ملف عودة النازحين السوريين لوطنهم في حال توفر جو آمن لهم في منازلهم التي ابتعدوا عنها سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تركيا تستثمر في أمن حدودها وكذلك أمن وسلامة من يعيش على أراضيها.

هاجس العودة القسرية

وأشار كرججي إلى مطالبة حزب جديد في تركيا بفرض العودة القسرية على السوريين لبلدهم، وفي جهود لمنع هذا الإبعاد تحاول تركيا تمهيد الطريق لهم حتى لا تجعل أمنهم مشروطا ببقائهم في أنقرة، خاصة أن الوضع الاقتصادي التركي أصبح صعبا في ظل حرب روسيا على أوكرانيا.

من جهته، أشار المحلل السياسي يفغيني سيدوروف إلى أن روسيا لديها تصور واضح في موضوع التعامل مع اللاجئين، ولكن الكرة في ملعب النظام السوري، مشيرا إلى أن موسكو حاولت سابقا عقد مؤتمر خاص بقضايا اللاجئين، ولكن من الصعب على روسيا إيجاد قاسم مشترك بين مواقف أنقرة ودمشق رغم أنها ستبذل جهودها الكاملة.

يذكر أن ملايين اللاجئين السوريين في تركيا يعيشون وينتشرون في العديد من المقاطعات والعشرات من المدن، ويتركز جزء كبير منهم في المدن الحدودية، حيث الوطن القريب البعيد والأشقاء النازحون في المناطق المحاذية.

سوريون في تركيا

ويقدر عدد النازحين السوريين في شمالِ غربي سوريا بنحو مليون و800 ألف شخص حسب منظمات دولية، ويعيش هؤلاء في مخيمات منتشرة بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غربي سوريا، على الحدود السورية التركية.

أما أعداد اللاجئين السوريين في تركيا فتقدر حاليا بنحو 3 ملايين و500 ألف شخص، ويعيش هؤلاء اللاجئون في عشرات المدن التركية، حيث قامت الحكومة التركية منذ سنوات بتفكيك المخيمات ونقل اللاجئين إلى داخل المدن التركية.

ففي إسطنبول وحدها يعيش نحو 550 ألف لاجئ، في حين يعيش أغلبُ اللاجئين في المدن الحدودية مع سوريا؛ ففي غازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا يوجد نحو مليون و200 ألف لاجئ، ويعيش نحو ربع مليون لاجئ في كل من أضنة ومرسين.

وفي مدينة بورصة، يوجد نحو 200 ألف، كما يعيش في أزمير نحو 150 ألف لاجئ، في حين يتوزع مئات الآلاف من اللاجئين على مدن عديدة أخرى، منها قونيا وكيليس وأنقرة وكهرمان مرعش وماردين وقيصري وديار بكر وغيرها.

وبين اللاجئين السوريين نحو 200 ألف حصلوا على الجنسية التركية، في حين عاد نحو 500 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمالي سوريا.