عروض رحلات إلى تل أبيب تغضب المغردين العرب من طيران الخليج.. هل هكذا يحتفل بالفوز؟

احتفالا بفوز منتخب البحرين في منافسات كأس الخليج سارع طيران الخليج إلى عرض خصومات على تذاكر الطيران القادمة إلى عمان، وكانت من بين الوجهات المذكورة إسرائيل، فكيف استقبل المغردون ذلك؟

تابع برنامج "شبكات" (2023/1/12) قصة هذه الخصومات التي جاءت بعد أن حقق منتخب البحرين فوزا مهما على منتخب قطر بهدفين مقابل واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج المقامة في مدينة البصرة العراقية، وبذلك تأهل للدور نصف النهائي.

ونشر طيران الخليج تغريدة قال فيها:" احتفلْ بفوز منتخبنا الوطني في كأس خليجي 25 بخصم 15% على رحلتك القادمة إلى عمّان، أو القاهرة، أو تل أبيب، أو الدار البيضاء!".

واتجهت أنظار المغردين إلى الرحلة نحو تل أبيب، إذ لاقت التغريدة ردودا كثيرة، وعبرت الناشطة تالا الروايلة عن استغرابها وكتبت: "يا سلام عروض على رحلات لإسرائيل عيني عينك ؟؟؟ وكاتبينها كأنها من البديهيات يعني (أنه) مسلم فيها كمان (بها كذلك). أنا شخصيا طيران الخليج عندي معاه (معه) تجارب سيئة، بس (ولكن) مع هاي (هذه) الحركة (فتكون) النقطة التي أفاضت الكأس".

في المقابل، اعتبرت المغردة ناديم رازي تلك الخطوة بأنه تؤشر على التعايش بين البلدين وكتبت: "عروض روعة من فوز لفوز إن شاء الله وأدام السلام بين البحرين وإسرائيل، نعم للتعايش".

وعلق الناشط محمد لطفي قائلا: "فوز في بطولة خليجية على أرض عراقية ضد منتخب خليجي أيضا وتضعون تخفيضات وعروض على رحلات لإسرائيل؟ من صاحب الفكرة التسويقية غير الموفقة هذه؟".

وإجابة عن هذا السؤال، يذكر أن طيران الخليج ليس أول مرة يحط في تل أبيب، فالطيران بدأ في إطلاق رحلتين أسبوعيا إلى تل أبيب عام 2021 وهو خط جديد بعد اتفاقات سياسية وتجارية معنية بالطيران المدني وقعتها البحرين وإسرائيل، وقامت بأول رحلة لها في سبتمبر/أيلول 2021.