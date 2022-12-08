بنفقة 200 ألف دولار شهريا بعد الطلاق.. هل تعرف كيف يستيقظ أطفال كيم كارداشيان صباحا؟

يدفع المغني كانييه ست لعارضة الأزياء كيم كارداشيان 200 ألف دولار شهريا كل أول يوم من الشهر بعد طلاقهما، ويرسل المبلغ مباشرة إلى حساب كارداشيان لتلبية مصروفات أطفالها وحياة الرفاهية التي يعيشونها.

ورغم أن معدل نفقة الأطفال في كاليفورنيا هي 430 دولارا لكل طفل، فإن أطفال كارداشيان لديهم مصروفات خاصة، وذلك لأن لديهم حراسا، وكلابا، وسائقين، ومدارس خاصة، ورحلات بطائرات خاصة من باريس إلى ميلان إلى نيويورك.

ولكي تكتمل حياة الرفاهية التي يعيشونها، تجلب كارداشيان لأطفالها عازف بيانو حاصلا على جوائز عالمية، لإيقاظ الأطفال صباحا بدل ساعة المنبه.

برنامج "شبكات" رصد في حلقته بتاريخ 2022/12/8 تفاعل الناشطين العرب مع الطريقة التي يستيقظ بها أطفال كارداشيان.

من جانبه، كتب الناشط سمير "هي انك تفتح الباب وتروح تصحي ابنك بايدك وتقوله هعد لعشرة لو ماقمتش هتصرف معاك بقت مش موضة ولا ايه".

وكتبت الناشطة رولا "معن مصاري كتير وبيدللو أولادن، ونفسن وبيعشو فيون، شو بدك يعملو بالمصاري؟ يعيشو حياة الرفاهية من حقن".

وعلق المغرد محمد ساخرا "أتعاطف معهم.. شكلهم ماعندهمش يوتيوب يشغلوا موسيقى، مضطرين يجيبو شخص يعزفلهم".

أما الناشط كريم فكتب "حياة الأطفال كلها مش طبيعية ودائما تحت عدسة الباباراتزي.. منطقيا يحصلون على ما هو خارق للعادة".

يذكر أن كيم كارداشيان استعانت بهذا الموسيقي الفائز بجائزة "غرامي" واسمه فيليب كورنيش السنة الماضية أيضا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وقالت "إنه ذلك الوقت من العام.. فيليب يأتي كل صباح لإيقاظ أطفالي من خلال العزف على البيانو، لتهدئة أرواحهم الصغيرة وشحنها بالطاقة من خلال أغاني عيد الميلاد الجميلة".

وكانت محكمة في لوس أنجلوس قد قضت بتقسيم الممتلكات وتقسيم الثروات والنفقات بين كيم كارداشيان وكانييه بعد الطلاق، ولديهما 4 أطفال تحت سن العاشرة؛ نورث، وشيكاغو، وسانت، وسالم. ووافق كانييه على دفع مئتي ألف دولار شهريا نفقة لأطفاله الأربعة، وذلك حتى لا يتأثروا بالطلاق.