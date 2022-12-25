غنام الديكان.. ما قصة الفنان الذي رسم خارطة الفنون التراثية بالخليج وما علاقته بالبحارة؟

استضاف برنامج المقابلة (2022/12/25) الملحن الكويتي غنام الديكان للحديث عن مسيرته الفنية، وهو بيت الموسيقى في الكويت والأمين على تراث بلاده وموسيقاها. فما قصه هذا الملحن؟

وبدأ الديكان في سرد أحداث مساره الفني بداية من اهتمامه بالنوتة الموسيقية، وشغفه لتعلم العزف على آلة العود، وصولا إلى مرحلة أصبح فيها أيقونة في عالم الفن الخليجي وحصنا منيعا لتراث الكويت الشعبي.

وعن بداية مشواره الفني، أوضح الديكان أنه ترعرع في عائلة فنية ملهمة بعالم الموسيقى، وطرق فترة السبعينيات باب الاحتراف في التلحين حيث قدم عمله الفني للإذاعة الكويتية وتم اعتماد لحنه.

وعاصر الديكان أبرز رموز الفن الكويتي خلال تلك الفترة، وكان من بينهم الملحن أحمد باقر والمغني عوض دوخي والموسيقار يوسف دوخي، وكذا الملحن إبراهيم الصولة والملحن عبد الرحمن البعيجان.

واسترجع الديكان ذكريات ألحانه للأغاني الوطنية والشعبية التي كان لها صدى كبير لدى المجتمع الكويتي، واستشهد بألحان أغنية "يا معيريس" التي أداها حسين جاسم ولاقت رواجا فنيا كبيرا وكانت بمثابة انطلاقة كبيرة لها في مجال التلحين.

أغاني البحارة

كما سرد الديكان قصة اهتمامه الكبير بتدوين إيقاعات الفنون الشعبية وخاصة تلك المرتبطة بأغاني البحارة الذين حاول التقرب منهم لمعرفة أسرار هذه الفنون ولكنهم رفضوا، وقد كان سباقا لتدوين الإيقاع الخليجي لأنه كانت هناك حاجة ماسة لفهم هذا الفن.

وبعد ذلك استعان بالفنانين نجم العميري ويوسف المهنا، وبدأ الكتابة عن أغاني البحارة وتحديد أنواعها وتفاصيلها رغم أنه كان فيها تحد كبير، ولكنه أصر على تدوين الإيقاعات الشعبية ورسم خارطة فنون تراثية في منطقة الخليج.

يذكر أن الديكان يعد أحد أبرز نجوم الموسيقى في الكويت، ولد سنة 1943 في حي المرقاب، وتأثر بجده عاشق الموسيقى، وأخيه عازف العود، وهو أحد مؤسسي فرقة التلفزيون. وجعله حبه للموسيقى يحصل على دبلوم موسيقى من قسم الدراسات الحرة من معهد الموسيقى العربية في مصر عام 1975.