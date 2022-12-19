إسدال الستار على مونديال 2022.. هكذا سجلت قطر أهدافها القياسية في مرمى المشككين

بالرغم من حملات التحريض الإعلامي التي استمرت لسنوات ولم تتوقف، فقد حفر كأس العالم "فيفا قطر 2022″ اسمه بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ، ونجحت دولة قطر- بحسب ما أورد برنامج " المرصد"- في تسجيل أهداف كثيرة في مرمى المغرضين.

وتحقّق حلم الأرجنتين الذي طال انتظاره برفع الكأس الذهبية للمرة الثالثة، وحلم النجم ليونال ميسي بتحقيق إنجاز تاريخي شخصي يختم به مسيرته الكروية الأسطورية، والأهم هو تحقيق حلم دولة قطر وفي عيدها الوطني بنجاحها القياسي في تنظيم واستضافة أجمل بطولات كأس العالم بلا منازع.

وخلال 30 يومًا توالت الإشادات بالتنظيم المبهر، وبالأمن وكرم الضيافة، وجاء الإقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو وغيرهما.

وصنّف الاتحاد الدولي لكرة القدم "مونديال قطر" أفضل كأس للعالم، في حين رأى كثيرون أن قطر صعّبت المهمة على مستضيفي البطولة مستقبلًا.

وجاء في برنامج "المرصد" أن بعض وسائل الإعلام الأوروبية -الفرنسية خاصة- تراجعت عن مواقفها السابقة وأشادت بتنظيم قطر للمونديال، كما هلّلت وسائل إعلام بريطانية لعدم توقيف أي مشجع، وهو أمر لم يحدث في كأس العالم من قبل.

وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد تخطّى عدد مشاهدي المونديال عبر العالم عتبة 5 مليارات مشاهد، والعدد التراكمي للمتفرجين في الملاعب بلغ أكثر من 3 ملايين و300 ألف متفرج، كما أصدرت قرابة مليوني بطاقة "هيّا" للمشجعين، وأصدر الاتحاد الدولي 180 ألف بطاقة لموظفيه وإدارييه وللمتعاقدين وللخدمات والأمن. بينما بلغت حصة الصحفيين والمصورين والتقنيين 14 ألفًا و500 تصريح.

في حين أعلن المركز الإعلامي للدولة المستضيفة عن إصداره لـ 6 آلاف و900 تصريح للصحفيين من غير الحاصلين على تصاريح الفيفا.

ووفق إحصاء شبه نهائي، فقد زار دولة قطر خلال شهر المونديال أكثر من مليون مشجع. وكانت المواصلات المجانية ضمن العوامل الحاسمة في إنجاح مونديال قطر.

من الجدير بالذكر أن الأرجنتين فازت بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على حساب فرنسا في المباراة النهائية التي استضافها ملعب لوسيل .