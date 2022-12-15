3 فيروسات تنفسية تهاجم دول العالم.. ما أعراضها؟ وكيف تحمي نفسك منها؟

تنشط الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، وتُعرف العدوى بالإنفلونزا الموسمية؛ وهي تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتصيب حتى الأطفال، من خلال الرذاذ التنفسي عند سعال الشخص المصاب أو عطاسه.

وجاء في برنامج "شبكات" -حلقة اليوم الخميس- أن الولايات المتحدة وأوروبا تشهدان موجة انتشار 3 "فيروسات" تنفسية متزامنة؛ هي الإنفلونزا، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي المعروف اختصارًا بـ (RSV).

أما في العالم العربي، فقد حذّرت بعض الدول من ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، في حين انتشر الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال في مصر والأردن.

وتنقسم الإنفلونزا الموسمية إلى ثلاثة أنماط؛ A و B و C، ويسبّب النمطان A و B الأوبئة، ويشهد النمط A انتشارًا واسعًا في العديد من دول العالم، أما نمط C فهو نادر، ويسبّب -عادة- حالات عدوى خفيفة.

وتتلخّص أعراض الإنفلونزا الموسمية في ارتفاع الحرارة، والسعال، والصداع، وألم العضلات والمفاصل، والغثيان، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، ويكون الأطفال والحوامل أكثر عرضة لمضاعفاتها.

أما فيروس كوفيد-19، فتشمل أعراضه: الحمى، والسعال الجاف، والإجهاد، وفقدان الذوق والشم، واحتقان الأنف؛ وهناك أعراض شديدة؛ منها: ضيق التنفس.

وفيما يخصّ فيروس المخلوي التنفسي فهو يهاجم المسالك التنفسية، ويمكن أن يصيب كل الأعمار، خاصة الأطفال، وينتقل عبر ‫الرذاذ المنتشر في الهواء. وأعراضه: العطس، والسعال، والرشح، وانسداد الأنف، والحمى، والتهاب الشعب ‫الهوائية.

الوقاية واللقاح

يُذكر أن اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا يعدّ الوسيلة الأكثر فعالية للحماية منها، ومن ثم الوقاية من خلال: غسل اليدين بانتظام، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، وكذا تجنب مجاورة المرضى بهذه العدوى، والبقاء في المنزل إذا شعر الشخص بأنه مصاب.

وبينما تتوافر للإنفلونزا وكوفيد-19 لقاحات لمواجهتهما، فلا يوجد لقاح ضد الفيروس المخلوي التنفسي حتى الآن، لكن مجموعة "فايزر" الأميركية أعلنت عن نتائج إيجابية لتجربة سريرية خاصة بتطوير لقاح في الأعوام القادمة.

كيف تفاعل المغردون؟

وتعليقًا على انتشار الفيروسات في هذا الموسم، علّق محمد عثمان قائلًا: "سلالة الإنفلونزا الموسمية هذا العام شديدة، خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة".

وبنوع من التحذير وضرورة الوقاية، قال الناشط حامد الودعاني: "مع البرد تزداد الأمراض، ويتعرّض الجهاز المناعي لبعض الضعف؛ لذلك من المهم أخذ الحيطة والتدابير الوقائية من هذه الأمراض. والمبادرة بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية".

أما الحساب الذي يُسمّي نفسه ياز، فقد كتب: "ما أدري ليش شادينها، الإنفلونزا الموسمية موجودة من قبل كورونا، شفيكم .. ترى عادي، طبيعي مع تغيرات الأجواء، أنت انسان مو آلة".