قبيل مباراته مع المكسيك.. جمهور الأخضر السعودي يشعل الدوحة بهتافاته ومطالبات بعدم مغادرته مهما كانت النتيجة

أضفت الجماهير التي جاءت للدوحة لتشجع منتخباتها أجواء احتفالية رائعة على المونديال الذي أبهرت قطر الجميع بروعة تنظيمه، واستطاع الجمهور السعودي أن يضفي على المونديال أجواء تنافسية ومرحة للغاية.

ولا تزال أهازيج وهتافات الجماهير السعودية في المباراة التي جمعت منتخبهم مع الأرجنتين تتداول على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة هتافهم "ميسي وينه كسرنا عينه".

وقبل لقاء الأخضر السعودي بالمنتخب المكسيكي في مباراة حاسمة للفريقين بملعب لوسيل، أشعلت جماهير الأخضر كل أرجاء الدوحة بالأهازيج والهتافات، وكانت العبارة التي تزين هتافاتهم "كيكي كيكي هاتو المكسيكي" لزرع الحماس في الفريق السعودي والتأهل للدور 16 من منافسات كأس العالم.

ولقي الجمهور السعودي تفاعلا خاصا من بين مشجعي جميع الفرق المشاركة في المونديال، وذلك لأنهم تميزوا بحماس كبير جعل أهل الدوحة يرغبون في مكوثهم بها لأطول فترة ممكنة، كما جاء في تغريدات رصدتها حلقة الأربعاء (2022/11/30) من برنامج "شبكات".

حيث طالبت الناشطة لحن الجمهور السعودي بالبقاء قائلة "الجمهور السعودي إذا ما تأهلتوا لاسمح الله.. لا تروحون خلكم عندنا في الدوحة مسووين جو ثاني غير عن الجماهير الثانية".

أما عن العدد الكبير الذي حضر لتشجيع الفريق السعودي كتب المغرد حمد المهندي "أتوقع الجماهير السعودية والمكسيكية تكسر الرقم القياسي في عدد الحضور باستاد لوسيل، أتوقع يتخطون 90 ألف متفرج".

وعلق الناشط محمد عن حضور الجماهير العربية وما بثته في نفوس اللاعبين من عزيمة وحماس وكتب "في مونديال العرب استفادت المنتخبات العربية من حضور الجماهير العربية التي تهز الملعب بالأهازيج العربية مما أعطى دافعا قويا للاعبين".

كما أشار المغرد حسن القحطاني في تغريدته إلى تميز الجمهور السعودي الذي أبان عن حماس لافت وقال "أثبت الجمهور السعودي إنه رقم واحد في كأس العالم ودون مبالغة على مستوى العالم ليس فقط حضور ولكن يترك بصمة بين الجماهير الأخرى وانطباعا ويصنع محتوى وتفاعلا بشكل لافت".

من جهته، نشر حساب المنتخب السعودي تغريدة قال فيها "صباح الخير القميص الأبيض أصبح جاهزا"، وأرفق التغريدة بفيديو يظهر طباعة جملة توثيقية عن مباراة الأخضر والفريق المكسيكي التي ستنطلق على ملعب لوسيل.

يذكر أن المجموعة الثالثة التي تجمع السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك لم يحسم أي فريق فيها التأهل حتى الآن لدوري الـ 16.