سيد المترو واحد من معالم مونديال قطر.. من هو؟ وماذا فعل؟

بإمكان كثيرين أن يفعلوا العديد من الأمور كي يصبحوا مشهورين، لكن الشهرة تحقق نفسها على نحو تام حين يصادفها المحظوظون في مناسبة عالمية كالمونديال، فما الذي فعله الشاب أبو بكر عباس ليصبح مشهورا؟

طرقت الشهرة باب الشاب الكيني أبو بكر عباس، وهو موظف يقف ليرشد مشجعي المونديال في محطات المترو، وقد تفاعل المشجعون مع أسلوبه وقاموا بمحاكاته، فانتشرت عبارته المميزة "مترو" عبر مقاطع الفيديو الخاصة به التي تداولها عشرات الآلاف ممن قدموا من شتى أنحاء العالم لمتابعة مجريات مونديال قطر 2022.

وإثر هذه الشهرة المفاجئة، قام الرجل الذي يسمي نفسه "سيد المترو" بفتح حساب له على تيك توك، وقد بلغ عدد متابعيه خلال فترة وجيزة جدا أكثر من 23 ألفا، واقتربت بعض مقاطعه من تحقيق مليون مشاهدة، وهو سعيد بذلك.

ومما لفت انتباه العامة وكان سببا في شهرته، هو أسلوبه في المناداة بكلمة "مترو"، الذي تفاعلت معه الجماهير وقلدوه به.

ونشر سيد المترو مقطعا على تيك توك يرحّب فيه بمن يريد أن يتصور معه مجانا، وقال "قابلوني في سوق واقف حتى أثناء ممارسة عملي، جميعكم مرحب به. وبإمكانكم التقاط صور سليفي معي، ومقاطع فيديو، ليست لدي مشكلة في ذلك. وبالمجان، فأنا لن أطلب منكم مقابلا لذلك. هذا عملي وأنا أحبه".

كلمة واحدة

ورصدت حلقة (2022/11/23) من برنامج "شبكات" تفاعل رواد المنصات مع قصة سيد المترو، حيث كتب الناشط محمد قاسم في تغريدة له: "هي كلمة واحدة واللي هنطولو نقصرو ومن الاخر كدة: متروووووو الراجل ده بيحب شغله واضح ومستمتع باللي بيعمله والناس حبته".

بدوره علق الناشط حمزة صبري على رغبة الناس في تقليد سيد المترو، وكتب: "دمه خفيف شفته امس مسوي جو صار الكل يقلده".

أما المغرد عوض رضوان فرأى أن الشهرة لها علاقة كبيرة بالحظ، وقال: "انا بقيت بروح اغني معاه مترووو مترووو، كل الناس بتيجي تشوفه، بقا ترند، والله الدنيا دي حظوظ متعرفش حظك فين".

أما عبد الرحمن زكي، فعلق قائلا: "متعرفش ازاي فجأة بيضرب ترند والناس بتتصور معاه مع انها مش موهبة ولا حاجة خارقة للعادة، الراجل بيقول مترووو بس، هي قبول وحظ فعلا".

يذكر أن العديد من الأشخاص حققوا شهرة بحركات بسيطة ومواقف عادية، منهم الشاب خابي لام الذي اشتهر بمقاطع كوميدية على تيك توك، وهو يصور نفسه ويقوم بحركات وتعبيرات دون أن يتفوه بكلمة، وأصبح الآن ثاني أكثر شخصٍ متابعة على تطبيق تيك توك، ويتابعه أكثر من 152 مليون شخص، وفي إنستغرام يتابعه أكثر من 80 مليون شخص.