لأول مرة في التاريخ.. تقنية جديدة وسيدات في التحكيم تميز مونديال قطر 2022

جمعت كأس العالم فيفا قطر 2022 عناصر عديدة لتدخل تاريخ اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وذلك لكونها استثنائية في موعدها، ومميزة في الإعداد لها، ومدهشة بملاعبها وتجهيزاتها.

وتعتمد الفيفا -للمرة الأولى- في تاريخ كأس العالم لكرة القدم العديد من الإجراءات الجديدة كليًا، سواء من حيث إدخال التقنية في سير المباريات، أو على صعيد التحكيم، أو ما سيسمح به للمنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة.

فللمرة الأولى -كما أورد برنامج المرصد- سيسمح للمدربين بإجراء 5 تبديلات بدلًا من 3. كما اتّسعت قائمة لاعبي كل منتخب لتصل إلى 26 لاعبا بدلًا من 23. ولأول مرة في تاريخ كأس العالم للرجال، ستدير 3 سيدات دفة التحكيم في عدد من المباريات، كما ستكون 3 أخريات معتمدات للقيام بدور الحكم المساعد.

أما التجديد الأهم، فهو استخدام تقنية نصف آلية لمراقبة التسلل، وإضافة شريحة إلكترونية في الكرة، وهو تطوير كبير لتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو "فار" (VAR)، مما سيسمح للحكام باتخاذ القرار الحاسم بطريقة أسرع وأدق.

يذكر أنه قدِم 32 منتخبًا من مختلف القارات للتبارز من أجل الفوز بكأس العالم الذهبية، التي تشكّل -في حد ذاتها- قصة مثيرة عبر التاريخ، منذ انطلاق أول بطولة لكأس العالم في الأوروغواي قبل 92 عامًا.

ووسط أجواء مبهرة، وحفل افتتاح تاريخي، انطلقت بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، أمس الأحد، وسيتابعها خلال شهر كامل نحو 5 مليارات حول العالم، حسب تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".