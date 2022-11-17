شاهد – "كمبيوتر بشري" في كأس العالم يبهر الجميع ولكنه يرسب في اختبار قناة الجزيرة

لا يزال حماس المونديال في تصاعد مستمر، حيث وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الأربعاء إلى الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وارتدى لاعبو "الأخضر" الزي السعودي الرسمي لدى وصولهم الدوحة، إذ شارك حساب المنتخب السعودي على تويتر مقطعا يوثق وصول البعثة إلى قطر.

أما فيما يخص المشجعين في المباريات، فهناك من يحب كرة القدم ويتابع كل مبارياتها، لكنه سيحضر مباراة لكأس العالم لأول مرة في حياته، حيث تابع برنامج شبكات القصة المثيرة لعبد الرقيب اليافعي الذي جاء لحضور مونديال قطر.

وانتشر فيديو لليافعي، حيث كان مراسل إحدى القنوات المحلية يسأله عن معلوماته بكأس العالم، فقال له أنا كمبيوتر، وتفاعل رواد منصات التواصل على المقطع.

وفي هذا المقطع، قال مراسل قناة الكأس صلاح السعدي الذي أجرى المقابلة مع اليافعي "ما شاء الله عليه كان حضوره لافتا ومميزا حقيقة، وكسبناه على الهواء بذاكرته الجميلة العفوية وابتسامته الطيبة".

وعلق عبد المجيد الجعوني على المقطع بقوله "ما شاء الله بارك الله، موسوعة رياضية رغم الإمكانيات المعدومة، من المعاناة يولد الابداع".

وكتب الناشط عبد الله "خطأ بسيط (هدف ألمانيا 1982) بول برايتنر ما سجل بلنتي، سجل بعد دربكة ارتدت له وأنهاها على الطائر، أتوقع الدقيقة 82".

أما المغرد جمال فكتب "يستاهل ويحق له لقب رياضي أو مشجع أو عاشق للرياضة لمعلوماته الوفيرة، مش مثل بعض الناس يشجعو ويتابعو الرياضة ومش عارفين أسماء اللاعبين ولا حتى أسماء المنتخبات ولا ضوابط وقوانين كرة القدم".

وفي سياق التفاعلات مع مونديال قطر، تفاعل المغردون مع تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، التي قال فيها إن استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب.

وأضاف في تغريدته قائلا "نبارك لأمير قطر الشقيق هذا المنجز العالمي. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا، وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة".