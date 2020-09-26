برنامج المسافة صفر يكشف شبكات سرية تمولها الإمارات لشن حملات إعلامية مضللة تستهدف قطر

حصل برنامج "المسافة صفر" على وثائق وبيانات ومعلومات جديدة تكشف شبكات منظمة تعمل في إطار من السرية على فبركة القصص والأخبار الكاذبة، وشن حملات إعلامية مضللة تستهدف دولة قطر وحلفاءها.

التحقيق الاستقصائي -الذي يحمل عنوان "رسائل سيتا"، والذي سيبث الجزء الأول منه غدا الأحد عند الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة- عمل خلال أكثر من عام ونصف على تتبع مصادر الأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة.

وتمكن فريق البرنامج من اختراق إحدى هذه الشبكات والوصول إلى القائمين على إدارة منصات إلكترونية مضللة.

ويكشف الفيلم في جزأين عن آلية عمل هذه الشبكات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف الفيلم عن كواليس تحركات مراكز بحثية في واشنطن ممولة من الإمارات للتحريض على قطر، وكيف عملت مع دول الحصار للتنسيق فيما بينها بالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء القطرية وإطلاق حملات إلكترونية منظمة لمهاجمة قطر.