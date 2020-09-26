البث الحي
البرامج|قطر

برنامج المسافة صفر يكشف شبكات سرية تمولها الإمارات لشن حملات إعلامية مضللة تستهدف قطر

26/9/2020

حصل برنامج "المسافة صفر" على وثائق وبيانات ومعلومات جديدة تكشف شبكات منظمة تعمل في إطار من السرية على فبركة القصص والأخبار الكاذبة، وشن حملات إعلامية مضللة تستهدف دولة قطر وحلفاءها.

التحقيق الاستقصائي -الذي يحمل عنوان "رسائل سيتا"، والذي سيبث الجزء الأول منه غدا الأحد عند الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة- عمل خلال أكثر من عام ونصف على تتبع مصادر الأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة.

وتمكن فريق البرنامج من اختراق إحدى هذه الشبكات والوصول إلى القائمين على إدارة منصات إلكترونية مضللة.

ويكشف الفيلم في جزأين عن آلية عمل هذه الشبكات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف الفيلم عن كواليس تحركات مراكز بحثية في واشنطن ممولة من الإمارات للتحريض على قطر، وكيف عملت مع دول الحصار للتنسيق فيما بينها بالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء القطرية وإطلاق حملات إلكترونية منظمة لمهاجمة قطر.

المصدر : الجزيرة
المزيد من البرامج

لكنها ليست كل شيء.. استطلاعات الرأي تميل لصالح بايدن في مواجهة ترامب

(الجزيرة)

الحصاد- حرب قره داغ.. تعثر الهدنة الجديدة

(الجزيرة)

مزيد من القتلى بحرب أرمينيا وأذربيجان ومساع روسية لتثبيت التهدئة

(الجزيرة)

بعد 50 سنة.. "نهايات غامضة" يحصل على ملف التحقيق باغتيال بلقاسم ويكشف تفاصيل سرية عن الجريمة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)