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موازين موازين ـ جدلية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

تطرقت حلقة (2023/6/7) من برنامج “موازين” إلى مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وركزت على تاريخه والجدل الدائر بشأنه، بين تيارين مختلفين لكل منهما حججه الخاصة. تقديم: علي السند