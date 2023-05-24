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موازين موازين- المقاطعة بين جدلية المواجهة وجدوى التأثير

سلطت حلقة (2023/5/24) من برنامج “موازين” الضوء على فكرة المقاطعة الشعبية، وجذورها التاريخية، وسبل تفعيلها شعبيا، بالإضافة إلى دور “الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل”. تقديم: علي السند