مدة الفيديو 50 minutes 10 seconds 50:10

من برنامج: موازين موازين ـ الوقف في الإسلام والدور المفقود

سلطت حلقة برنامج “موازين” الضوء على الوقف الإسلامي من حيث مفهومه وفلسفته ومستقبله، بالإضافة إلى الحلول التي يمكن أن يقدمها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

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