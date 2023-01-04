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موازين ـ الوقف في الإسلام والدور المفقود
سلطت حلقة برنامج “موازين” الضوء على الوقف الإسلامي من حيث مفهومه وفلسفته ومستقبله، بالإضافة إلى الحلول التي يمكن أن يقدمها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
واستضافت كلا من الأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف في الكويت عبد المحسن الجار الله الخرافي، ووزير الأوقاف الأردني السابق وائل عربيات، وعضو المعهد الاستشاري للمعهد الدولي للوقف في ماليزيا عبد الحليم زيدان.
تقديم: علي السند
تاريخ البث: 2023/1/4
4/1/2023