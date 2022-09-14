عبد الله النفيسي: الإيرانيون حافظوا على تجربتهم الإسلامية لكنها شاخت وأردوغان نجح لتجنبه المواجهة غير المتكافئة

يؤكد المفكر الإستراتيجي الكويتي، عبد الله النفيسي لبرنامج “موازين” أن هناك عوامل ساعدت على نجاح واستمرار التجارب الإسلامية غير العربية، وخاصة الإيرانية والتركية، لكنه يرى أن التجربة الإيرانية شاخت.

ويرجع الدكتور النفيسي أسباب استمرار التجربة الإسلامية الإيرانية إلى نظام الشاه الذي يقول إنه كان مكروها في الإقليم وعالميا، وهو نفسه كتب في مذكراته أن الذي أسقطه ليس الشعب الإيراني وإنما تقارير جهاز المخابرات (السافاك)، إذ كانت تصور له الوضع بخلاف ما هو عليه في الواقع. كما أن الشاه انحرف كثيرا في سياساته الداخلية، وأوعز للسافاك بأن يفعل ما يشاء.

والسبب الثاني لاستمرار التجربة الإسلامية في إيران، من وجهة نظر النفيسي، يعود للدور الكبير الذي تلعبه المراجع الشيعية في إيران، ولذلك كان الشاه يستعين بها لتهدئة الأوضاع، بل إنه أحيانا يقترض منها الأموال لتمويل بعض المشاريع الحكومية، باعتبار أن المراجع تحظى باستقلال اقتصادي عن السلطة.

وزيادة على أن فكرة ولاية الفقيه أصبحت هي مدار قوة النظام الإيراني الحالي، أعطى التشيّع -وهو حركة ثورية تاريخية- الإيرانيين رصيدا سياسيا، وأكسبهم خبرة وتجربة عظيمتين في المناورة والتعايش والتقاطب، وفق ضيف حلقة (2022/9/14) من برنامج "موازين".

ولم ينجح الإيرانيون فقط في تجربتهم الإسلامية وفي الحفاظ عليها، بل في إدارة خلافاتهم مع قوة عظمى في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية، إذ تصرفوا معها بذكاء خارق في تلك الفترة، لكن النفيسي يقول إن الأميركيين وحتى الأوروبيين اعتقدوا أن هذه التجربة يمكن أن تكون وسيلة بأيديهم لضرب العرب، ولذلك شرعوا في المفاوضات لتحويل إيران من عدو إستراتيجي إلى صديق إستراتيجي للغرب.

ووفق النفيسي، فإن الأميركيين يعملون حاليا على إصلاح العلاقة مع إيران لأنها أصبحت وسيلة من وسائل التغلب على العرب وابتزازهم في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أن كل السفراء الغربيين في صنعاء يقولون بحق الحوثيين كمليشيا في البقاء والسيطرة على العاصمة اليمينة، وإنهم حركة داخلية لهم مطلق الحرية، رغم أن الحوثيين يعتدون على دول حليفة للأميركيين.

ورغم ما ذكره من عوامل نجاح التجربة الإسلامية في إيران، فإن المفكر السياسي الكويتي يتصور أن هذه التجربة قد شاخت وفقدت الكثير من زخمها، بدليل أن الداخل الإيراني يعيش حالة احتقان منذ مدة طويلة، وأن ما يبقي على حيوية التغيير الذي حصل في هذا البلد هو خيبة المحيط ورضا دولة المركز عن الحالة الإيرانية.

ويكشف في الجزء الثاني من برنامج "موازين" والمخصص للحركات الإسلامية غير العربية، عن حوار داخلي بين دول المركز بشأن إيران، إذ يقولون إن تضحيتهم بها سيقلب عليهم السنة، ولذلك هم يعملون على كسر عظام العرب بإيران، وهو ما يحصل في سوريا والعراق واليمن.

ومن جانب آخر، يتأسف لكون الحركات الإسلامية العربية لم تدرس التجربة الإيرانية دراسة مستفيضة، ولم تستفد من جوانب القوة فيها، رغم أن بعض الأفراد من جماعة الإخوان المسلمين استطاعوا أن يقيموا اتصالات مع الثورة الإيرانية منذ بداياتها.

هدوء وعقلانية أردوغان

وعن أسباب نجاح التجربة الإسلامية في تركيا، يربطه ضيف برنامج "موازين" بما أسماه هدوء وعقلانية خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان، ولذلك نجح في تحقيق ما لم يحققه نجم الدين أربكان، إضافة إلى حصول تغير نفسي وعاطفي وفكري في القيادة التركية مع مرور الزمن.

ويقول إن أردوغان وغيره من القيادات الإسلامية في حزب العدالة والتنمية يتجنبون المواجهة غير المتكافئة، بخلاف تنظيم الإخوان المسلمين في مصر الذي يقول النفيسي إن قياداته أخطأت في توقيت المواجهة مع النظام العسكري في عهد جمال عبد الناصر، وفي تحريضها الناس على مواجهات غير متكافئة كما حصل في ميدان رابعة، مؤكدا أن هذه القيادات يجب أن تحاكم تاريخيا على الأقل لأنها دفعت الناس لذلك المصير.

ومن أسباب نجاح التجربة الإسلامية التركية أيضا تمسك حزب العدالة والتنمية بمسألة الحوار الداخلي، إضافة إلى أن الإدارة التركية في ظل هذا الحزب هي الأقل فسادا في تركيا، يضاف إلى كل ذلك -يقول النفيسي- أن الكاريزما عند الأتراك لها ضوابط، فأردوغان يكسب عاطفة الجماهير ولا يتحكم فيها بخلاف جمال عبد الناصر الذي كان يسحر ويتحكم في الجماهير المصرية.

وبالنسبة للتجربة الإسلامية في ماليزيا، يرى المفكر الكويتي أن مهاتير محمد اعتمد على السلمية والتطور السلمي.