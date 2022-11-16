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من برنامج: موازين موازين ـ الاستثمار الرياضي ودوره في تعزيز القوة الناعمة للدول

ناقشت حلقة برنامج “موازين” موضوع الاستثمار الرياضي ودوره في تعزيز القوة الناعمة للدول، وأبرزت الفوائد التي تجنيها الدول التي تستضيف الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم.

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