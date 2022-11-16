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موازين ـ الاستثمار الرياضي ودوره في تعزيز القوة الناعمة للدول
ناقشت حلقة برنامج “موازين” موضوع الاستثمار الرياضي ودوره في تعزيز القوة الناعمة للدول، وأبرزت الفوائد التي تجنيها الدول التي تستضيف الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم.
وقد تم التركيز على قطر التي تستعد لاستقبال دورة كأس العالم 2022.
تقديم: علي السند
تاريخ البث: 2022/11/16
الضيوف: مراد علي استشاري في الإدارة الإستراتيجية، وأشرف الميداني وهو أستاذ في إدارة الرياضة وتطوير الأعمال، والكاتب والمفكر القطري جاسم السلطان
16/11/2022